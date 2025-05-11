في مدرسة الزاهرية.. انقطاع للتيار الكهربائي مع بدء الفرز

شهدت مدرسة الزاهرية الرسمية للصبيان انقطاعًا في الكهربائي تزامنًا مع بدء عملية فرز الأصوات، ما اضطر القائمين على العملية إلى استخدام أضواء الهواتف المحمولة لإنجاز عملية الفرز في ظل غياب الإنارة، بحسب ما افادت مندوبة " ".

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