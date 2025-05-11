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لبنان

في مدرسة الزاهرية.. انقطاع للتيار الكهربائي مع بدء الفرز

Lebanon 24
11-05-2025 | 13:34
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شهدت مدرسة الزاهرية الرسمية للصبيان انقطاعًا في التيار الكهربائي تزامنًا مع بدء عملية فرز الأصوات، ما اضطر القائمين على العملية الانتخابية إلى استخدام أضواء الهواتف المحمولة لإنجاز عملية الفرز في ظل غياب الإنارة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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