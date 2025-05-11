ترحيب أميري بعون في الكويت.. ودعوة رئاسية لعودة العرب إلى لبنان

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واصل رئيس الجمهورية جولاته الخليجية التي ترسم مسارا جديدا في علاقات مع ما ينعكس ايجابا على تطور هذه العلاقات ومن هنا تأتي زيارته الى دولة ولقائه اميرها الشيخ الأحمد الجابر الصباح.وكان رئيس الجمهورية وصل الى الكويت على رأس وفد رسمي الى الاميري في الكويت في مستهل زيارة رسمية الى دولة الكويت، تلبية لدعوة من أمير الدولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.وكان أمير الكويت في استقبال على ارض المطار، وإلى جانبه ولي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالإضافة إلى سفارة لبنان في الكويت أحمد عرفة.وضم الوفد اللبناني: والمغتربين يوسف رجي، القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت أحمد عرفة.وبعد استراحة قصيرة في القاعة الأميرية، ودَّع أمير الكويت الرئيس عون على أرض المطار قبل توجهه إلى مقر اقامته في قصر بيان، يرافقه ولي العهد .وجدد عون في تصريح للتلفزيون الكويت تأييد لبنان للمبادرة العربية للسلام، وقال:«نحن عدنا الى العرب ونريد من العرب أن يعودوا إلينا».واكد على ان قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ وما من أحد يريد أي صراع عسكري دموي والحل يكون بالتحاور حتى مع السلطة .واعتبر الرئيس عون ان الكويت كانت ولا تزال سندا للبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية.اضاف: وخلال هذه الزيارة، سنبحث مع الأشقاء في الكويت سبل تعزيز التعاون وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين بلدينا، بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، وستكون فرصة للتأكيد على ان اللبنانيين ينتظرون عودة أشقائهم الكويتيين إلى بلدهم الثاني لبنان لاسيما خلال فصل الصيف المقبل لتزهو الربوع من جديد بوجودهم.كما سنتطرق إلى التحديات التي تواجه المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الراهنة. وأنا وأثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.واستقبل عون في مقر اقامته أركان السفارة اللبنانية في الكويت واطلع منهم على أوضاع الجالية.