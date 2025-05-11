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لبنان

ترحيب أميري بعون في الكويت.. ودعوة رئاسية لعودة العرب إلى لبنان

Lebanon 24
11-05-2025 | 22:08
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واصل رئيس الجمهورية جوزاف عون جولاته الخليجية التي ترسم مسارا جديدا في علاقات لبنان مع دول الخليج ما ينعكس ايجابا على تطور هذه العلاقات ومن هنا تأتي زيارته الى دولة الكويت ولقائه اميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
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وكان رئيس  الجمهورية وصل الى الكويت على رأس وفد رسمي الى المطار الاميري في الكويت في مستهل زيارة رسمية الى دولة الكويت، تلبية لدعوة من أمير الدولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وكان أمير الكويت في استقبال الرئيس عون على ارض المطار، وإلى جانبه ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت أحمد عرفة.
وضم الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت أحمد عرفة.
وبعد استراحة قصيرة في القاعة الأميرية، ودَّع أمير الكويت الرئيس عون على أرض المطار قبل توجهه إلى مقر اقامته في قصر بيان، يرافقه ولي العهد الكويتي.
وجدد عون في تصريح للتلفزيون الكويت تأييد لبنان للمبادرة العربية للسلام، وقال: 
«نحن عدنا الى العرب ونريد من العرب أن يعودوا إلينا».
واكد على ان قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ وما من أحد يريد أي صراع عسكري دموي والحل يكون بالتحاور حتى مع السلطة الفلسطينية.
واعتبر الرئيس عون ان الكويت كانت ولا تزال سندا للبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية.
اضاف: وخلال هذه الزيارة، سنبحث مع الأشقاء في الكويت سبل تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين بلدينا، بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، وستكون فرصة للتأكيد على ان اللبنانيين ينتظرون عودة أشقائهم الكويتيين إلى بلدهم الثاني لبنان لاسيما خلال فصل الصيف المقبل لتزهو الربوع اللبنانية من جديد بوجودهم.كما سنتطرق إلى التحديات التي تواجه المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الراهنة. وأنا وأثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.
واستقبل عون في مقر اقامته أركان السفارة اللبنانية في الكويت واطلع منهم على أوضاع الجالية.
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