تحذيرات أميركية: "نزع السلاح" قبل الانفجار...

Advertisement

كتب حيدر في" النهار": انتقلت إلى مرحلة ثانية من الحرب على " "، فيما لم تحرز الوساطة الأميركية أي تقدم للتوصل إلى تفاهمات بين وإسرائيل. وعلى الرغم من الإدانة الرسمية للاعتداءات، إلا أن الوضع الخارجي لا يشكل عامل ضغط على إسرائيل لردعها والانسحاب من النقاط المحتلة، حتى أن لبنان لا يستطيع تقديم شكوى إلى ، ترجعها مصادر ديبلوماسية متابعة للموقف الدولي المناهض لـ"حزب الله"، إذ أن أي شكوى ستفتح أبواباً وضغوط ترتد على لبنان، أولاً عبر مطالبته بتطبيق وقف النار وتطبيق "حصرية السلاح بيد الدولة"، ونزع سلاح الحزب، وهو ما طالبت به نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط خلال اتصالاتها مع المسؤولين اللبنانيين.وتفيد المصادر أن الموفدة الأميركية ستعود إلى حاملة هذه المرة مطالب أميركية حازمة في ما يتعلق بسلاح الحزب، إذ أن ما يعلن عن تغيّر في الموقف الأميركي وانعطافة للرئيس ، أمر لا يبنى عليه، على الرغم من العلاقة المتدهورة بينه وبين ، فترامب يريد حلاً لغزة يواكب زيارته إلى ، لكن موقفه من "حزب الله" أكثر تشدداً، وبالتالي، فإن الرهانات على ضغط أميركي لردع إسرائيل قبل حسم ملف السلاح، في غير محلها، إذ أن تعتبر أن إضعاف الحزب وتجريده من السلاح هو من الأولويات، عدا عن أن الحزب بالنسبة إليها هو أحد أذرع الرئيسية المسلحة.وبينما لا يزال "حزب الله" يراهن على حدوث تطورات إقليمية ودولية ترفع الضغوط عنه، ويحاول أن يعيد بناء نفسه رغم ما يعانيه من أزمات تعكسها تباينات داخل غرفه المغلقة بين جناحين، الأول أمني لم يتمكن من إعادة سد الفراغ بعد الاغتيالات المتتالية، والآخر سياسي لا يختلف جوهرياً مع الأول إلا بإدارة المواجهة عبر مواقف أقل حدة، إلا أن الأخطار لا تزال ماثلة من استمرار الحرب ضده، ويبدو وفق المصادر الديبلوماسية أن الحزب لم يقرأ التحولات في لبنان والمنطقة، ولا تزال رهاناته الخارجية قائمة، فيما إسرائيل تسعى إلى تحقيق هدف نزع السلاح في شمال الليطاني بالقوة، وهو ما أشارت إليه أورتاغوس في وقت سابق وحذرت من أن عدم نزع السلاح قد يؤدي إلى انزلاق الأوضاع مجدداً بمزيد من الضربات الإسرائيلية.وما يضع لبنان أيضاً في مأزق جديد، هو ما تشير إليه المصادر من عدم الاتفاق على اطلاق الحوار حول السلاح. والمشكلة هي أن الحزب يرفض البحث بسلاحه الذي يتعرض للتدمير من إسرائيل، لكن نسفه الحوار رغم مواقف رئيس الجمهورية جوزف عون الذي يرفض الانجرار إلى أي مواجهة مع الحزب، سيرتب أخطاراً كبيرة، وقد يعيد لبنان إلى حالة من القلق، إذ يدرك الحزب أن أنه لا يستطيع استخدام سلاحه المتبقي، علماً أنه نفسه لم يعد قادراً على التبرير ولا مواجهة خصوصاً الذين يطلبون نزع السلاح كشرط أساسي لدعم لبنان. والخلاصة أنه أمام تعنت الحزب في ملف الحوار حول السلاح، واصرار المجتمع الدولي على حسم الدولة بحصرية سلاحها، تستمر إسرائيل في اعتداءاتها، ولا أحد يردعها، ما يعني أن الوضع الجنوبي سيبقى معلقاً في المجهول.