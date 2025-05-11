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لبنان

نجاح التوافق في انتخابات "الرابطة المارونيّة"

Lebanon 24
11-05-2025 | 22:48
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كتب فادي عيد في" الديار":نجحت المساعي التي بُذلت في الآونة الأخيرة لحصول التوافق في "الرابطة المارونية" على لائحة برئاسة نقيب المقاولين المهندس مارون حلو، وتضم أعضاء من كل اللوائح الأربع التي كانت ستخوض المعركة الانتخابية في 21 حزيران المقبل، وأولى هذه اللوائح كان يرأسها الوزير جو عيسى الخوري، إلا أنه وبعد توزيره تقدّم المهندس نسيب نصر بترشيحه مكانه، واللائحة الثانية برئاسة المحامي بول يوسف كنعان، أما الثالثة  فهي برئاسة المهندس حلو، ولائحة رابعة يرأسها العميد منير عقيقي.
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وعلم أن المهندس مارون حلو طرح فكرة التوافق، وقد لاقت استحسان رؤساء باقي اللوائح، وحصل نقاش معمّق بينهم أفضى إلى لائحة توافقية ضمّت أعضاء من كل هذه اللوائح، وتم إطلاع البطريرك الماروني بشارة الراعي عليها، الذي راقته فكرة الائتلاف، لا سيما بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة جديدة، وليكون المجلس التنفيذي الجديد "للرابطة المارونية"، داعماً وسنداً لعهد الرئيس جوزيف عون.

والجدير ذكره، أن مهلة سحب التراشيح لهذه الانتخابات تنتهي في الحادي عشر من حزيران المقبل، وفي حال لم يقدّم أي عضو في الرابطة ترشيحه سوى أعضاء اللائحة التوافقية البالغ عددهم 17 عضواً، ستعتبر ساعتئذٍ هذه اللائحة التوافقية بحكم الفائزة بالتزكية.
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