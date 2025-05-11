نجاح التوافق في انتخابات "الرابطة المارونيّة"

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كتب في" الديار":نجحت المساعي التي بُذلت في الآونة الأخيرة لحصول التوافق في " " على لائحة برئاسة نقيب المقاولين حلو، وتضم أعضاء من كل اللوائح الأربع التي كانت ستخوض المعركة في 21 حزيران المقبل، وأولى هذه اللوائح كان يرأسها الوزير ، إلا أنه وبعد توزيره تقدّم المهندس نسيب نصر بترشيحه مكانه، واللائحة الثانية برئاسة المحامي بول ، أما الثالثة فهي برئاسة المهندس حلو، ولائحة يرأسها العميد منير .وعلم أن المهندس مارون حلو طرح فكرة التوافق، وقد لاقت استحسان رؤساء باقي اللوائح، وحصل نقاش معمّق بينهم أفضى إلى لائحة توافقية ضمّت أعضاء من كل هذه اللوائح، وتم إطلاع البطريرك عليها، الذي راقته فكرة الائتلاف، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، وليكون "للرابطة "، داعماً وسنداً لعهدوالجدير ذكره، أن مهلة سحب التراشيح لهذه الانتخابات تنتهي في من حزيران المقبل، وفي حال لم يقدّم أي عضو في الرابطة ترشيحه سوى أعضاء اللائحة التوافقية البالغ عددهم 17 عضواً، ستعتبر ساعتئذٍ هذه اللائحة التوافقية بحكم الفائزة بالتزكية.