27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نجاح التوافق في انتخابات "الرابطة المارونيّة"
Lebanon 24
11-05-2025
|
22:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
فادي عيد
في" الديار":نجحت المساعي التي بُذلت في الآونة الأخيرة لحصول التوافق في "
الرابطة المارونية
" على لائحة برئاسة نقيب المقاولين
المهندس مارون
حلو، وتضم أعضاء من كل اللوائح الأربع التي كانت ستخوض المعركة
الانتخابية
في 21 حزيران المقبل، وأولى هذه اللوائح كان يرأسها الوزير
جو عيسى الخوري
، إلا أنه وبعد توزيره تقدّم المهندس نسيب نصر بترشيحه مكانه، واللائحة الثانية برئاسة المحامي بول
يوسف كنعان
، أما الثالثة فهي برئاسة المهندس حلو، ولائحة
رابعة
يرأسها العميد منير
عقيقي
.
Advertisement
وعلم أن المهندس مارون حلو طرح فكرة التوافق، وقد لاقت استحسان رؤساء باقي اللوائح، وحصل نقاش معمّق بينهم أفضى إلى لائحة توافقية ضمّت أعضاء من كل هذه اللوائح، وتم إطلاع البطريرك
الماروني
بشارة الراعي
عليها، الذي راقته فكرة الائتلاف، لا سيما بعد انتخاب رئيس
جمهورية
جديد وتشكيل حكومة جديدة، وليكون
المجلس التنفيذي الجديد
"للرابطة
المارونية
"، داعماً وسنداً لعهد
الرئيس جوزيف
عون.
والجدير ذكره، أن مهلة سحب التراشيح لهذه الانتخابات تنتهي في
الحادي عشر
من حزيران المقبل، وفي حال لم يقدّم أي عضو في الرابطة ترشيحه سوى أعضاء اللائحة التوافقية البالغ عددهم 17 عضواً، ستعتبر ساعتئذٍ هذه اللائحة التوافقية بحكم الفائزة بالتزكية.
مواضيع ذات صلة
متقاعدو التعليم الثانوي في التجمع الديموقراطي: نؤيد الدعوة لتأجيل انتخابات الرابطة
Lebanon 24
متقاعدو التعليم الثانوي في التجمع الديموقراطي: نؤيد الدعوة لتأجيل انتخابات الرابطة
12/05/2025 11:15:37
12/05/2025 11:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور ممثل الراعي وقائد الجيش.. الرابطة المارونية تقيم احتفالها السنوي في كازينو لبنان
Lebanon 24
بحضور ممثل الراعي وقائد الجيش.. الرابطة المارونية تقيم احتفالها السنوي في كازينو لبنان
12/05/2025 11:15:37
12/05/2025 11:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإشتراكي" يكسبُ "التوافق"
Lebanon 24
"الإشتراكي" يكسبُ "التوافق"
12/05/2025 11:15:37
12/05/2025 11:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتخابات بيروت: ساعات حاسمة قبل التوافق أو التأجيل
Lebanon 24
إنتخابات بيروت: ساعات حاسمة قبل التوافق أو التأجيل
12/05/2025 11:15:37
12/05/2025 11:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحجار: العملية الانتخابية في الشمال وعكار سارت بشكل جيّد إجمالاً
Lebanon 24
الحجار: العملية الانتخابية في الشمال وعكار سارت بشكل جيّد إجمالاً
04:06 | 2025-05-12
12/05/2025 04:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في قضاء بعلبك.. فوز 5 بلديات بالتزكية
Lebanon 24
في قضاء بعلبك.. فوز 5 بلديات بالتزكية
04:03 | 2025-05-12
12/05/2025 04:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دبوق يعلن ترشحه للانتخابات البلدية في صور
Lebanon 24
دبوق يعلن ترشحه للانتخابات البلدية في صور
04:01 | 2025-05-12
12/05/2025 04:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّلات سياسية مرتقبة بعد الانتخابات البلدية: مشهد جديد يتحضّر؟
Lebanon 24
تحوّلات سياسية مرتقبة بعد الانتخابات البلدية: مشهد جديد يتحضّر؟
04:00 | 2025-05-12
12/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل انتهاء المهلة.. انسحاب مرشحين في سرايا زحلة
Lebanon 24
قبل انتهاء المهلة.. انسحاب مرشحين في سرايا زحلة
03:56 | 2025-05-12
12/05/2025 03:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جويّ يقترب... الأمطار عائدة والحرارة ستتدنى إليكم تفاصيل الطقس
Lebanon 24
منخفض جويّ يقترب... الأمطار عائدة والحرارة ستتدنى إليكم تفاصيل الطقس
07:53 | 2025-05-11
11/05/2025 07:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن توقف والدة وديع الشيخ وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
قوى الأمن توقف والدة وديع الشيخ وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟
13:34 | 2025-05-11
11/05/2025 01:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يُهاجم إبنه: "اتطلع على حالك بالمراية قبل ما تحكي على العالم"
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يُهاجم إبنه: "اتطلع على حالك بالمراية قبل ما تحكي على العالم"
08:14 | 2025-05-11
11/05/2025 08:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج أولية.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال
Lebanon 24
نتائج أولية.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال
13:12 | 2025-05-11
11/05/2025 01:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيلها عن الـ"ال بي سي"... إعلاميّة تُغادر لبنان وهذه وجهتها الجديدة! (صورة)
Lebanon 24
بعد رحيلها عن الـ"ال بي سي"... إعلاميّة تُغادر لبنان وهذه وجهتها الجديدة! (صورة)
07:30 | 2025-05-11
11/05/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:06 | 2025-05-12
الحجار: العملية الانتخابية في الشمال وعكار سارت بشكل جيّد إجمالاً
04:03 | 2025-05-12
في قضاء بعلبك.. فوز 5 بلديات بالتزكية
04:01 | 2025-05-12
دبوق يعلن ترشحه للانتخابات البلدية في صور
04:00 | 2025-05-12
تحوّلات سياسية مرتقبة بعد الانتخابات البلدية: مشهد جديد يتحضّر؟
03:56 | 2025-05-12
قبل انتهاء المهلة.. انسحاب مرشحين في سرايا زحلة
03:48 | 2025-05-12
بسبب انخفاض التغذية.. مياه الجنوب لمشتركيها: لترشيد استهلاك المياه
فيديو
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
12/05/2025 11:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
12/05/2025 11:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
12/05/2025 11:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24