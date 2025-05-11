Advertisement

لبنان

كيف يُقرأ تسليم الخرائط الفرنسيه للحدود مع سوريا ؟

Lebanon 24
11-05-2025 | 22:55
A-
A+
Doc-P-1359096-638826266727884033.jpg
Doc-P-1359096-638826266727884033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت منال شعبا في" النهار": في سابقة تأسيسية، تسلم وزير الخارجية يوسف رجي من سفير فرنسا هيرفيهماغرو نسخة من الوثائق وخرائط الأرشيف الفرنسي الخاصة بالحدود اللبنانية -السورية. فكيف تقرأ الخطوة دوليا وسياسيا ؟
Advertisement
يبادر رئيس دائرة الدراسات السياسية والدولية في الجامعة اللبنانية - الأميركية الدكتور عماد سلامة بالقول: "تسليم الخرائط الفرنسية التي تحدد حدود لبنان مع الجانب السوري يحمل دلالات سياسية وجغرافية بالغة الأهمية، تعكس تحوّلاً نوعياً في مسار العلاقات اللبنانية - السورية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون في ضبط الحدود".
ولماذا لم تسلم من قبل؟ ببساطة، لأنه لم يكن ثمة دولة سورية تعترف بدولة لبنان من الند إلى الند. ولم يكن ثمة دولة لبنانية "مكتملة السيادة" تقارب الملفات الشائكة المجمدة.
يعتبر سلامة أن "ما حصل كان رسالة دعم سيادي فرنسي، إذ تأتي الخطوة في أعقاب الزيارتين المتبادلتين لفرنسا بين الرئيسين اللبناني والسوري، ما يعكس حرص فرنسا الدولة التي أدّت، تاريخياً، دوراً في نشأة الكيانين اللبناني والسوري، على إعادة تأكيد سيادة كل من البلدين ضمن حدود معترف بها".
يعلق سلامة: "تسليم الخرائط ليس مجرد إجراء تقني، بل موقف سياسي فرنسي داعم لاستقرار سيادة الدولتين وضبط حدودهما بما يتماشى مع القوانين الدولية".
يلفت سلامة إلى أن الخطوة "تأكيد سوري غير مسبوق لحدود لبنان، للمرة الأولى، ويشير هذا التطور إلى قبول ضمني ورسمي من الجانب السوري بالحدود اللبنانية كما ترسمها وثائق موثقة، في سابقة ديبلوماسية قد تشكل قاعدة لترسيم نهائي وشامل للحدود بين البلدين. هذا الاعتراف الضمني يعزز شرعية الدولة اللبنانية ويقلل من إمكانات الالتباس أو التداخل الحدودي الذي لطالما استخدم ذريعة لتدخلات أو انتهاكات".
وفق سلامة، "لا يمكن القول إن تسليم الخرائط الفرنسية سيحسم فورا كل الخلافات على النقاط الحدودية، لكنه يمثل خطوة تأسيسية بالغة الأهمية نحو هذا الهدف، من شأنها أن تشكل مرجعية أساسية لأي تفاهمات مستقبلية حول ترسيم الحدود نهائيا، إذ تستند إلى وثائق رسمية أرشيفية تعود إلى الحقبة الانتدابية حين رسمت الحدود للمرة الأولى بين الدولتين اعتماد هذه الخرائط".
مواضيع ذات صلة
كيف يقرأ محللون فرنسيّون إعتقال أكرم إمام أوغلو؟
lebanon 24
12/05/2025 11:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: مقتل 8 عسكريين ومدني جراء هجوم في غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان
lebanon 24
12/05/2025 11:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ماغرو سلّم رجي نسخة من وثائق وخرائط خاصة بالحدود اللبنانية-السورية
lebanon 24
12/05/2025 11:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تسلّم لبنان وسوريا وثائق وخرائط الترسيم
lebanon 24
12/05/2025 11:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:06 | 2025-05-12
04:03 | 2025-05-12
04:01 | 2025-05-12
04:00 | 2025-05-12
03:56 | 2025-05-12
03:48 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24