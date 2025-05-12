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لبنان

عبدالله حيا الممرضين: سنعمل بقوة لتحصين عيشكم الكريم

Lebanon 24
12-05-2025 | 01:02
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كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس":
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"تحية للممرضات والممرضين في لبنان، تحية للشهداء منهم ابان عدوان اسرائيل، تحية لتضحياتهم وسهرهم وتفانيهم، أنتم اليد الحنونة التي تمتد للمريض حين يحتاجها والتي تخفف من آلامه ومعاناته، لن نوفر جهدا من أجل حماية رسالتكم، وسنعمل بقوة لتحصين عيشكم الكريم".
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