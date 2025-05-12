عبدالله حيا الممرضين: سنعمل بقوة لتحصين عيشكم الكريم

كتب النائب على منصة "إكس":

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"تحية للممرضات والممرضين في ، تحية للشهداء منهم ابان عدوان اسرائيل، تحية لتضحياتهم وسهرهم وتفانيهم، أنتم اليد الحنونة التي تمتد للمريض حين يحتاجها والتي تخفف من آلامه ومعاناته، لن نوفر جهدا من أجل حماية رسالتكم، وسنعمل بقوة لتحصين عيشكم ".