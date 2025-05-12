"تشطيب" متوقع في الجنوب!

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توقع خبير في الماكينات أن تشهد في الجنوب والبقاع، نسبة اقتراع تتجاوز الـ55% وذلك انطلاقاً من المزاج الشعبي العام المتماهي مع توجهات " ".في المقابل، برزت أصوات "متمردة" تشير إلى أن في الانتخابات البلدية، سيكون وفق المعايير الشخصية وليس انطلاقاً من المعايير الحزبية، وهو أمر عبّر عنه مواطنون علناً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرين إلى أن عدم الالتزام الكامل باللوائح سيكونُ قائماً، ما يعني أن "التشطيب الانتخابي" في الجنوب سيفعل فعله.