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لبنان

"تشطيب" متوقع في الجنوب!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-05-2025 | 01:45
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توقع خبير في الماكينات الانتخابية أن تشهد الانتخابات البلدية في الجنوب والبقاع، نسبة اقتراع تتجاوز الـ55% وذلك انطلاقاً من المزاج الشعبي العام المتماهي مع توجهات "الثنائي الشيعي". 
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في المقابل، برزت أصوات "متمردة" تشير إلى أن الاختيار في الانتخابات البلدية، سيكون وفق المعايير الشخصية وليس انطلاقاً من المعايير الحزبية، وهو أمر عبّر عنه مواطنون علناً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرين إلى أن عدم الالتزام الكامل باللوائح سيكونُ قائماً، ما يعني أن "التشطيب الانتخابي" في الجنوب سيفعل فعله. 
 
المصدر: لبنان 24
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