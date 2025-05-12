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لبنان

الصادق: لا يجب أن تُمسك أي جهة سياسية بقرار المجلس البلدي في بيروت

Lebanon 24
12-05-2025 | 01:39
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كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس":
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"لا يجب أن تُمسك أي جهة سياسية بقرار المجلس البلدي في بيروت. إيصال شخصيات مستقلة بالكامل، كفوءة، تشعر بوجع بيروت والبيروتيين، هو قرار يملكه كل بيروتي يوم الأحد المقبل. من جهتي، سأواصل بكل جهدي العمل من أجل الوصول إلى التعديلات المطلوبة على قانون البلديات لإنصاف بيروت وإعادة الفعالية والقدرة على الإنجاز لمجلسها البلدي".
 
 
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