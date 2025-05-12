الصادق: لا يجب أن تُمسك أي جهة سياسية بقرار المجلس البلدي في بيروت

كتب النائب على منصة "إكس":

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"لا يجب أن تُمسك أي جهة سياسية بقرار . إيصال شخصيات مستقلة بالكامل، كفوءة، تشعر بوجع والبيروتيين، هو قرار يملكه كل المقبل. من جهتي، سأواصل بكل جهدي العمل من أجل الوصول إلى التعديلات المطلوبة على لإنصاف بيروت وإعادة الفعالية والقدرة على الإنجاز لمجلسها البلدي".