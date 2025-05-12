قبل يوم من نهاية مهل الترشح.. هذا ما تشهده مراكز صور

تشهد مراكز الترشح في مدينة صور وقراها، بإشراف قائمقام صور ، قبل يوم من نهاية مهل الترشح، ازدحاما لطلبات المرشحين لعضوية والاختيارية، فيما لم يسجل في اعلان لوائح او فوز مبدئي بالتزكية.

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