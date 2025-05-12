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لبنان

في قضاء بعلبك.. فوز 5 بلديات بالتزكية

Lebanon 24
12-05-2025 | 04:03
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فازت خمس بلديات بالتزكية في قضاء بعلبك، هي: حلبتا، مزرعة التوت، طليا، جبعا، زبود وقرحا.
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وأعلن ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله"  فوز مجلسي بلديتي الأنصار واليمونة بالتزكية، إلا أنه حتى صباح اليوم لم ينسحب كل المرشحين غير المنضوين باللائحتين اللتين أعلن فوزهما بشكل غير رسمي.
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