في قضاء بعلبك.. فوز 5 بلديات بالتزكية

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فازت خمس بلديات بالتزكية في قضاء ، هي: ، مزرعة التوت، طليا، جبعا، زبود وقرحا.وأعلن ثنائي حركة "أمل" و" " فوز مجلسي بلديتي واليمونة بالتزكية، إلا أنه حتى لم ينسحب كل المرشحين غير المنضوين باللائحتين اللتين أعلن فوزهما بشكل غير رسمي.