رجي التقى نظيره الكويتي ودعا الكويتيين الى العودة الى لبنان للسياحة والاستثمار

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التقى والمغتربين يوسف رجي قبل ظهر اليوم، نظيره عبدالله علي اليحيا، يرافقه مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب، ووفد رفيع من الوزارة. علماً أن الوزير رجي موجود في في عداد الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية العماد في زيارته الرسمية الى الكويت.وحضر اللقاء القائم بأعمال سفارة في الكويت السفير احمد عرفة.وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تفعيل اللجنة المشتركة - ، وتوطيد أطر الصداقة مع الصفحة الجديدة التي فُتحت في الجديد برئاسة ، وعودة لبنان إلى الحضن العربي.وقد شكر الوزير رجي الكويت على ما قدمته وتقدمه للبنان من دعم ديبلوماسي ومالي واقتصادي، داعيا" الإخوة الكويتيين إلى العودة إلى ربوع للبنان للسياحة والاستثمار". وعرض لنظيره الكويتي الانجازات التي تحققها الحكومة والعهد الجديد، والمتعلقة بالاصلاحات المالية والاقتصادية.كما تطرق البحث إلى الاسرائيلي القائم لجزء من التراب اللبناني، داعيا الكويت إلى "تشديد دعمها الديبلوماسي لتحرير الأرض". وأكد " قرار رئيس الجمهورية والحكومة، بحصرية السلاح بيد الدولة، والمضي في تحقيقه".وتناول اللقاء ايضاً الأوضاع في المنطقة وخصوصا التطورات في ، على ضوء المفاوضات الاميركية - الايرانية، اضافة الى الوضع المأسوي في غزة، مشدداً في هذا الاطار على" استمرار دعم لبنان للقضية ".واكد الوزير رجي في ختام اللقاء الاجواء الايجابية التي سادت خلاله، و تأكيد الكويت على مواصلة دعمها للبنان على مختلف الاصعدة، وما لمسه من محبة عميقة للشعب الكويتي ومسؤوليه تجاه الشعب اللبناني.وشكر الوزير رجي اخيراً نظيره الكويتي الاستضافة، طالبا نقل تحياته لأمير البلاد الشيخ الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس بالانابة الشيخ فهد يوسف الصباح.