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لبنان

"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي

Lebanon 24
12-05-2025 | 04:54
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نشرت وزارة الداخلية والبلديات نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء بشرّي، على أن تَنشر نتائج الأقضية الأخرى في محافظتي لبنان الشمالي وعكار تباعاً فور جهوزها.
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