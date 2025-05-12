"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي

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نشرت والبلديات نتائج والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء بشرّي، على أن تَنشر نتائج الأقضية الأخرى في محافظتي وعكار تباعاً فور جهوزها.للاضطلاع على النتائج