35 شخصًا من مطلقي النار في قبضة الجيش.. إليكم هذا البيان

أعلنت في بيان، أنّه "بتاريخ 11 /5 /2025 مساءً، أقدم أشخاص على إطلاق النار لدى صدور نتائج والاختيارية في محافظتَي وعكار ما أدّى إلى وقوع ضحايا بين المواطنين. على أثر ذلك، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من عمليات دهم وأوقفت 35 شخصًا من مطلقي النار في مناطق مختلفة من المحافظتين المذكورتين، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية".

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أضاف:" سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص، ويجري العمل لتوقيف بقية مطلقي النار".

ختم البيان:" في هذا السياق، تشدد قيادة الجيش على ضرورة امتناع المواطنين عن إطلاق النار لما في ذلك من تعريض حياة الآخرين للخطر، فضلًا عن المسؤولية القانونية التي يتحملها المتورطون".