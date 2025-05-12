وزير الثقافة استقبل السفير السعودي

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استقبل الدكتور في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، سفير في في زيارة بروتوكولية كما اوضحاثر اللقاء :" الزيارة في إطار الزيارات البروتوكولية و احببنا ان نبدأها بلقاء الوزير سلامة والبحث في تعزيز العلاقات الثنائية الثقافية ذو عمق ثقافي ، إضافة الىالتعاون المشترك بين البلدين".وجال الوزير سلامة والسفير في أرجاء .