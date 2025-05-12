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لبنان

وزير الثقافة استقبل السفير السعودي

Lebanon 24
12-05-2025 | 07:16
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استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في زيارة بروتوكولية  كما اوضح
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اثر  اللقاء :" الزيارة في إطار الزيارات البروتوكولية و احببنا ان نبدأها بلقاء الوزير سلامة والبحث في تعزيز العلاقات الثنائية الثقافية ذو  عمق ثقافي ، إضافة الى

التعاون المشترك بين البلدين".

وجال الوزير سلامة والسفير بخاري في أرجاء المكتبة الوطنية.
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