عبد المسيح: مبروك لأهلنا اختتام العرس الديموقراطي بنجاح

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كتب النائب عبر حسابه على منصة "X" : "مبروك لأهلنا اختتام العرس الديموقراطي بنجاح في محافظتي و .كل التهاني لرؤساء وأعضاء والمخاتير الفائزين، تحديداً في كل قرى الكوره، أن تكون ولايتهم عنوانا للإنماء والعمل الجاد في خدمة الناس".