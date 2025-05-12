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لبنان

عبد المسيح: مبروك لأهلنا اختتام العرس الديموقراطي بنجاح

Lebanon 24
12-05-2025 | 07:18
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 كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X" : "مبروك لأهلنا اختتام العرس الديموقراطي بنجاح في محافظتي الشمال و عكار
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كل التهاني لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير الفائزين، تحديداً في كل قرى  الكوره،  على أمل أن تكون ولايتهم عنوانا للإنماء والعمل الجاد في خدمة الناس".
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