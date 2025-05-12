جلسة لمجلس النواب الخميس.. وهذا جدول الأعمال

يعقد مجلس النواب جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 15 أيار الحالي، وذلك لدرس واقرار اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المدرجة على جدول أعمال يضم 83 اقتراحا.للاطلاع على جدول الأعمال،