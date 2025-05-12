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لبنان
بيان من قوى الأمن يتعلّق بتعديل دوام مكاتب السجل العدلي
Lebanon 24
12-05-2025
|
08:04
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
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إلحاقًا لبلاغنا السّابق بتاريخ 23-04-2025، حول تمديد دوام العمل في مكاتب السّجل العدلي حتى منتصف ليل اليوم الأخير المحدّد لقبول تصاريح التّرشيح في مختلف المحافظات، وبعد ان تم تحديد يوم السبت الواقع فيه 24-05-2025 موعداً لإجراء انتخاب
المجالس البلدية
والمجالس الاختيارية في محافظتي
لبنان
الجنوبي والنبطية، وتحديد الساعة 24،00 من يوم الثلاثاء في 13-05-2025 موعداً لانتهاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح.
ستفتح ابواب مكاتب السجل العدلي حتى السّاعة 24,00 (منتصف الليل) من يوم الثلاثاء في 13-5-2025 بدلًا من يوم الأربعاء في 14-5-2025.
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