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لبنان

ماكينة تيار الكرامة: تقدم "رؤية طرابلس" و"الميناء منارة"

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:27
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أشارت ماكينة تيار الكرامة إلى تقدّم لائحة "رؤية طرابلس"، وأشارت إلى حصولها على 14 مقعداً مقابل 9 لـ"نسيج طرابلس" وواحد لـ"حراس المدينة"، بانتظار فرز بقيّة صنادق الإقتراع.
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كما لفتت إلى تقدّم لائحة "الميناء منارة" بـ14 مقعداً، مقابل 7 لـ"الميناء أول".
 
 
 
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