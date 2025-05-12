أشارت ماكينة الكرامة إلى تقدّم لائحة "رؤية "، وأشارت إلى حصولها على 14 مقعداً مقابل 9 لـ"نسيج طرابلس" وواحد لـ"حراس المدينة"، بانتظار فرز بقيّة صنادق الإقتراع.

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كما لفتت إلى تقدّم لائحة "الميناء منارة" بـ14 مقعداً، مقابل 7 لـ"الميناء أول".