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لبنان

جنبلاط أبرق مهنئا بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:36
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 أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى قداسة البابا لاوون (ليو) الرابع عشر، مهنئا بانتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم.
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وجاء في نصّ البرقية: ""في هذه المناسبة المهيبة لارتقائكم إلى الكرسي الرسولي للقديس بطرس، أتوجّه إليكم بأصدق التهاني، وكذلك بالتعبير عن عميق تقديري.

كما أدعو الرب أن يمنحك القوة والحكمة لمساعدتك في نشر رسالة المحبة والسلام في جميع أنحاء العالم.

وآمل أن تكون حبريّتكم مثمرة بالثمار الروحية والبركات لجميع البشرية. وأتمنى أن تتقبلوا، أسمى آيات تقديري.

كذلك أبرق جنبلاط إلى السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، مهنئا بانتخاب البابا.                                                       

وجاء في البرقية:" "أرحّب بالانتخاب السريع للبابا ليو الرابع عشر خلفًا للبابا فرنسيس العظيم، الذي سيبقى إلى الأبد بطلاً للأخوة بين الشعوب.

كل الأمل أن يضع البابا ليو الرابع عشر حبريّته في تقليد الكنيسة التي تتجاوز الحواجز والحدود من أجل المساعدة في تحقيق ظهور عالم أفضل وأكثر عدالة".
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