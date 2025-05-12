جنبلاط أبرق مهنئا بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر

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أبرق رئيس السابق إلى قداسة البابا لاوون (ليو) ، مهنئا بانتخابه على رأس في العالم.وجاء في نصّ البرقية: ""في هذه المناسبة المهيبة لارتقائكم إلى الكرسي الرسولي للقديس ، أتوجّه إليكم بأصدق التهاني، وكذلك بالتعبير عن عميق تقديري.كما أدعو أن يمنحك القوة والحكمة لمساعدتك في نشر رسالة المحبة والسلام في جميع أنحاء العالم.وآمل أن تكون حبريّتكم مثمرة بالثمار الروحية والبركات لجميع البشرية. وأتمنى أن تتقبلوا، أسمى آيات تقديري.كذلك أبرق إلى في باولو بورجيا، مهنئا بانتخاب البابا.وجاء في البرقية:" "أرحّب بالانتخاب السريع للبابا ليو الرابع عشر خلفًا للبابا فرنسيس العظيم، الذي سيبقى إلى الأبد بطلاً للأخوة بين الشعوب.كل الأمل أن يضع البابا ليو الرابع عشر حبريّته في تقليد الكنيسة التي تتجاوز الحواجز والحدود من أجل المساعدة في تحقيق ظهور عالم أفضل وأكثر عدالة".