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لبنان

تضارب وإطلاق نار... والسبب الإنتخابات!

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال عائليّ في بلدة دبعل – قضاء الضنية، بسبب خلافات حول الإنتخابات، تطوّر إلى عراك وتضارب وإطلاق نار.
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وأُصيب ع.ف وشخصان آخران بجروح متفرقة، ونقلوا إلى المستشفى.
 
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