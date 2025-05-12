تضارب وإطلاق نار... والسبب الإنتخابات!

أفادت مندوبة " " عن وقوع إشكال عائليّ في بلدة دبعل – ، بسبب خلافات حول الإنتخابات، تطوّر إلى عراك وتضارب وإطلاق نار.

Advertisement

وأُصيب ع.ف وشخصان آخران بجروح متفرقة، ونقلوا إلى المستشفى.