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لبنان

جهاد الصمد دعا الى توقيف اي شخص يطلق النار

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:55
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 ناشد النائب جهاد الصمد، في بيان، " اهالي بخعون الحبيبة وكل المحبين الى عدم اطلاق النار ابتهاجا بالفوز الذي تحقق بفضل الله في الانتخابات البلدية والاختيارية يوم امس، وان يكون الاحتفال راقيا وسلميا وبعيدا عن اي استفزازات او فوضى او ترويع للآمنين".
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ودعا الصمد "الجيش والقوى الامنية الى ضبط الوضع بكل قوة، وتوقيف اي شخص يطلق النار، معلنا رفع الغطاء عن من يقدم على ذلك كائنا من كان".
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