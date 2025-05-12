جهاد الصمد دعا الى توقيف اي شخص يطلق النار

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ناشد النائب ، في بيان، " اهالي بخعون الحبيبة وكل المحبين الى عدم اطلاق النار ابتهاجا بالفوز الذي تحقق بفضل الله في والاختيارية يوم امس، وان يكون الاحتفال راقيا وسلميا وبعيدا عن اي استفزازات او فوضى او ترويع للآمنين".ودعا "الجيش والقوى الامنية الى ضبط الوضع بكل قوة، وتوقيف اي شخص يطلق النار، معلنا رفع الغطاء عن من يقدم على ذلك كائنا من كان".