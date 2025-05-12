خبرٌ متداول عن "إنهيار مبنى" في الضاحية الجنوبية... إليكم حقيقته

أفادت مندوبة " " أنّ لا صحة للأخبار المُتداولة عن إنهيار مبنى في منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وأوضحت أنّ حجراً كبيراً سقط من مبنى مُدمّر جزئيّاً، وقد تضرّر زجاج سيارة كانت في المحلة.