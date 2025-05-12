22
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خبرٌ متداول عن "إنهيار مبنى" في الضاحية الجنوبية... إليكم حقيقته
Lebanon 24
12-05-2025
|
09:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
" أنّ لا صحة للأخبار المُتداولة عن إنهيار مبنى في منطقة
الرويس
في الضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement
وأوضحت أنّ حجراً كبيراً سقط من مبنى مُدمّر جزئيّاً، وقد تضرّر زجاج سيارة كانت في المحلة.
مواضيع ذات صلة
إنهيار جزء من مبنى في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
إنهيار جزء من مبنى في الضاحية الجنوبية
12/05/2025 18:40:54
12/05/2025 18:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار مبنى في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
إنهيار مبنى في الضاحية الجنوبية
12/05/2025 18:40:54
12/05/2025 18:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في النبطية.. انهيار مبنى "أصابته الحرب"
Lebanon 24
في النبطية.. انهيار مبنى "أصابته الحرب"
12/05/2025 18:40:54
12/05/2025 18:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العملية الانتخابية في الضاحية الجنوبية تسير بشكل هادئ ولا اشكالات حتى الساعة
Lebanon 24
"لبنان 24": العملية الانتخابية في الضاحية الجنوبية تسير بشكل هادئ ولا اشكالات حتى الساعة
12/05/2025 18:40:54
12/05/2025 18:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. هذا ما يريده "الخليج" من لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما يريده "الخليج" من لبنان
11:32 | 2025-05-12
12/05/2025 11:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
من "الداخلية".. إليكم نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية في البترون
Lebanon 24
من "الداخلية".. إليكم نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية في البترون
11:18 | 2025-05-12
12/05/2025 11:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون أنهى زيارته الرسمية للكويت وعاد إلى بيروت
Lebanon 24
الرئيس عون أنهى زيارته الرسمية للكويت وعاد إلى بيروت
11:06 | 2025-05-12
12/05/2025 11:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة وزير الصحة... جولة لوزيرة الشؤون الاجتماعية في الشوف وهذا ما اطّلعت عليه
Lebanon 24
برفقة وزير الصحة... جولة لوزيرة الشؤون الاجتماعية في الشوف وهذا ما اطّلعت عليه
11:06 | 2025-05-12
12/05/2025 11:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّلات سياسية مرتقبة بعد الانتخابات البلدية: مشهد جديد يتحضّر؟
Lebanon 24
تحوّلات سياسية مرتقبة بعد الانتخابات البلدية: مشهد جديد يتحضّر؟
11:01 | 2025-05-12
12/05/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قوى الأمن توقف والدة وديع الشيخ وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
قوى الأمن توقف والدة وديع الشيخ وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟
13:34 | 2025-05-11
11/05/2025 01:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج أولية.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال
Lebanon 24
نتائج أولية.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال
13:12 | 2025-05-11
11/05/2025 01:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة نانسي عجرم لطفلة تُشعل المواقع.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح في هولندا (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة نانسي عجرم لطفلة تُشعل المواقع.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح في هولندا (فيديو)
01:56 | 2025-05-12
12/05/2025 01:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بـ "نيو لوك".. وللمرة الأولى مع هذا النجم!
Lebanon 24
هيفا وهبي بـ "نيو لوك".. وللمرة الأولى مع هذا النجم!
03:51 | 2025-05-12
12/05/2025 03:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة إعلامية لبنانية من رصاصة طائشة في طرابلس
Lebanon 24
نجاة إعلامية لبنانية من رصاصة طائشة في طرابلس
16:38 | 2025-05-11
11/05/2025 04:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:32 | 2025-05-12
بالفيديو.. هذا ما يريده "الخليج" من لبنان
11:18 | 2025-05-12
من "الداخلية".. إليكم نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية في البترون
11:06 | 2025-05-12
الرئيس عون أنهى زيارته الرسمية للكويت وعاد إلى بيروت
11:06 | 2025-05-12
برفقة وزير الصحة... جولة لوزيرة الشؤون الاجتماعية في الشوف وهذا ما اطّلعت عليه
11:01 | 2025-05-12
تحوّلات سياسية مرتقبة بعد الانتخابات البلدية: مشهد جديد يتحضّر؟
10:54 | 2025-05-12
نتائج أولية لانتخابات ديرعمار
فيديو
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
12/05/2025 18:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
12/05/2025 18:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
12/05/2025 18:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24