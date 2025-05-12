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لبنان

خبرٌ متداول عن "إنهيار مبنى" في الضاحية الجنوبية... إليكم حقيقته

Lebanon 24
12-05-2025 | 09:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ لا صحة للأخبار المُتداولة عن إنهيار مبنى في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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وأوضحت أنّ حجراً كبيراً سقط من مبنى مُدمّر جزئيّاً، وقد تضرّر زجاج سيارة كانت في المحلة.
 
 
 
 
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