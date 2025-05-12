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لبنان

نتائج أولية لانتخابات الميناء - طرابلس

Lebanon 24
12-05-2025 | 10:26
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انتهت عملية فرز الأصوات في مدينة الميناءطرابلس ضمن الانتخابات البلدية، وأسفرت النتائج الأولية غير الرسمية عن انتخاب 21 عضوا للمجلس البلدي، في انتظار إعلان النتائج النهائية من لجان القيد العليا المختصة.
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وبحسب المحاضر المجمّعة من أقلام الاقتراع، جاءت أسماء الفائزين على الشكل التالي:

1. عبد الله ممتاز كبارة – 4772 صوتًا

2. زياد محمد علي خضر – 4628 صوتًا

3. رأفت محمود الغريب – 4586 صوتًا

4. روبير نقولا أيوب – 4434 صوتًا

5. فادي رياض السيد – 4401 صوتًا

6. جمال أحمد طرطوسي – 4192 صوتًا

7. وهيب محمد علي الصوالحي – 4147 صوتًا

8. خالد محمد جبر – 4094 صوتًا

9. عادل أحمد علم الدين – 4085 صوتًا

10. ضياء ريمون أنطون – 3935 صوتًا

11. سمير إسكندر رطل – 3866 صوتًا

12. جمال خالد صالح – 3825 صوتًا

13. رياض عبد الرحمن لبدة – 3803 أصوات

14. رشيد حسن عيسى – 3767 صوتًا

15. طلال كمال عصافيري – 3760 صوتًا

16. رودي جورج حنا – 3752 صوتًا

17. سعد أكرم عويضة – 3746 صوتًا

18. رامي جان دبس – 3738 صوتًا

19. بشر إيفو دبج – 3655 صوتًا

20. مريم إبراهيم الصالح – 3631 صوتًا

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تزال غير رسمية، بانتظار إعلان النتائج النهائية من لجان القيد العليا المخوّلة إصدار اللوائح النهائية للفائزين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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