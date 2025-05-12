نتائج أولية لانتخابات الميناء - طرابلس

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انتهت عملية فرز الأصوات في – ضمن ، وأسفرت النتائج الأولية غير الرسمية عن انتخاب 21 عضوا للمجلس البلدي، في انتظار إعلان النتائج النهائية من لجان القيد المختصة.1. ممتاز كبارة – 4772 صوتًا2. زياد محمد – 4628 صوتًا3. رأفت محمود الغريب – 4586 صوتًا4. روبير – 4434 صوتًا5. فادي السيد – 4401 صوتًا6. جمال أحمد طرطوسي – 4192 صوتًا7. وهيب محمد علي الصوالحي – 4147 صوتًا8. جبر – 4094 صوتًا9. عادل أحمد علم الدين – 4085 صوتًا10. ريمون أنطون – 3935 صوتًا11. سمير إسكندر رطل – 3866 صوتًا12. جمال خالد صالح – 3825 صوتًا13. رياض لبدة – 3803 أصوات14. رشيد حسن – 3767 صوتًا15. طلال كمال عصافيري – 3760 صوتًا16. رودي حنا – 3752 صوتًا17. سعد أكرم – 3746 صوتًا18. رامي جان دبس – 3738 صوتًا19. بشر دبج – 3655 صوتًا20. مريم إبراهيم الصالح – 3631 صوتًاتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تزال غير رسمية، بانتظار إعلان النتائج النهائية من لجان القيد العليا المخوّلة إصدار اللوائح النهائية للفائزين. (الوكالة الوطنية للإعلام)