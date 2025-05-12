وزير الاقتصاد الى بغداد لترؤس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري

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يترأس والتجارة بساط أعمال اجتماع على المستوى الوزاري التحضيري للقمة التنموية المنعقد غدا في ..وفي إطار التحضيرات،يرافق الوزير بساط، وفدا من مؤلف من للوزارة الدكتور ورئيس مصلحة التجارة سيمون ، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية والتقنية في هذا الصدد.