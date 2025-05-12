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لبنان

وزير الاقتصاد الى بغداد لترؤس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري

Lebanon 24
12-05-2025 | 10:35
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يترأس وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة التنموية المنعقد غدا في بغداد..
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وفي إطار التحضيرات،يرافق الوزير بساط، وفدا من وزارة الاقتصاد مؤلف من المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر ورئيس مصلحة التجارة سيمون جبور، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية والتقنية في هذا الصدد.
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