الرئيس عون أنهى زيارته الرسمية للكويت وعاد إلى بيروت

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عاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين والوفد المرافق الى مساء اليوم، بعد ان قام بزيارة الى استمرت يومين، التقى خلالها امير الكويت الشيخ ، وولي الشيخ ، وكبار المسؤولين الكويتيين.واطلق الجانب خلال الزيارة مواقف عديدة مؤيدة للبنان ولتعزيز العلاقات بين البلدين، ومنها قرار رفع التمثيل الدبلوماسي الكويتي في . (الوكالة الوطنية)