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عقدت قيادتا " " وحركة "أمل"، في إطار متابعتهما لتنفيذ اتفاق التعاون لتشكيل اللوائح البلدية، اجتماعا مركزيا ناقش المستجدات المتعلقة بالانتخابات البلدية في محافظات والبقاع وبعلبك ، بالإضافة إلى محافظتي الجنوب والنبطية.ونوهت القيادتان في بيان على الاثر، بـ"الجهود الرسمية المبذولة وخاصة والبلديات والقوى الأمنية والعسكرية، في نجاح إجراء ‏الانتخابات في ، وعكار". وتمنتا "استكمال هذه الجهود لإنجاز هذا الاستحقاق في باقي ‏المحافظات "‎.‎ولفت البيان الى أن "القيادتين درستا سير تشكيل اللوائح المُشتركة –لوائح التنمية والوفاء– وأبدتا الارتياح الكامل لهذا المسار وخصوصا في محافظتي وبعلبك الهرمل، وتوجهتا بالشكر الجزيل لكل أبناء شعبنا الذين يشاركون بفعالية في سبيل تشكيل هذه اللوائح. كما شكرت القيادتان كل اللجان والماكينات في حزب الله وحركة أمل الذين يعملون بكل صدق وإخلاص لتشكيل هذه اللوائح. وقد تناقش المجتمعون في بعض العوائق التي تواجه اللجان المختصة في تشكيل اللوائح، واتخذت بعض القرارات العاجلة".وأكدت القيادتان "ضرورة السعي الفعّال لتشكيل لوائح تزكية، خاصة في قرى الحافة الأمامية"، ودعتا "كل عائلاتنا الكريمة والفاعليات الحزبية والثقافية والاجتماعية، إلى إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى والعمل سويا لنجاح اللوائح بالتزكية حتى وإن تطلب الأمر بعض التنازلات من هنا أو هناك". (الوكالة الوطنية)