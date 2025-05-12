للناخبين في البقاع.. خبرٌ يهمكم

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اعلن محافظ القاضي في مذكرة حملت الرقم 4/1224 تاريخ 2025/5/12، "استحداث ثلاث غرف عمليات لتلقي الشكاوى ومعالجتها وفقا للأصول والإجابة عن اي استيضاح من قبل رؤساء الاقلام يتعلق بالعملية ، وذلك يوم 2025/5/18 اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا في كل من مراكز المحافظة وقائمقاميتي وراشيا.الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات محافظة البقاع:08/80821008/80025503/86852270/87433570/653442الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات قائمقامية البقاع :08/66002308/66006303/44762570/950770الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات قائمقامية :08/59500108/59505103/998394