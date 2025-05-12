Advertisement

لبنان

للناخبين في البقاع.. خبرٌ يهمكم

Lebanon 24
12-05-2025 | 12:38
A-
A+


Doc-P-1359442-638826756594951175.jpg
Doc-P-1359442-638826756594951175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زحلة اعلن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في مذكرة حملت الرقم 4/1224 تاريخ 2025/5/12، "استحداث ثلاث غرف عمليات لتلقي الشكاوى ومعالجتها وفقا للأصول والإجابة عن اي استيضاح من قبل رؤساء الاقلام يتعلق بالعملية الانتخابية، وذلك يوم 2025/5/18 اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا في كل من مراكز المحافظة وقائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا.
Advertisement

الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات محافظة البقاع:

08/808210

08/800255

03/868522

70/874335

70/653442

الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات قائمقامية البقاع الغربي:

08/660023

08/660063

03/447625

70/950770

الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات قائمقامية راشيا:

08/595001

08/595051

03/998394
 
مواضيع ذات صلة
ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟ خبر يتحدّث
lebanon 24
13/05/2025 04:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: نأمل أن يكون هذا النهار هادئاً ونشهد خلاله إقبالاً كثيفاً للناخبين على الاقتراع
lebanon 24
13/05/2025 04:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فرح أعطى توجيهاته للدفاع المدني لتقديم المساعدة الفورية للناخبين
lebanon 24
13/05/2025 04:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
للناخبين.. إليكم هذا البيان من العلامة فضل الله
lebanon 24
13/05/2025 04:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:48 | 2025-05-12
18:13 | 2025-05-12
17:38 | 2025-05-12
17:12 | 2025-05-12
17:02 | 2025-05-12
16:43 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24