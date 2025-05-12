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لبنان

الخير: المنية انتصرت لخيارنا بتكريس نهج بلدي جديد

Lebanon 24
12-05-2025 | 12:42
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استقبل النائب أحمد الخير، في دارته اليوم، رئيس بلدية المنية - النبي يوشع واتحاد بلدياتها المقبل توفيق زريقة، في أول زيارة، بعد فوزه في الانتخابات البلدية، التي جرت أمس، على رأس لائحة "قرار الغد" التي حصدت غالبية مقاعد المجلس البلدي.
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وشدد  الخير خلال اللقاء على "أن المنية انتصرت للحق، وانتصرت للخيار الذي قدمناه  بدعمنا لتوفيق زريقة ولائحته من أجل تكريس نهج بلدي جديد مختلف عن السابق، وتحقيق التكامل في الإنماء ما بين نائب المنطقة وبلدياتها".

وقال :"اليوم، نطوي صفحة الانتخابات وما رافقها من أجواء وحملات ومواقف، ونفتح صفحة جديدة مع الجميع، قائمة على مد اليد والانفتاح على التعاون والتكامل من أجل تحقيق مصلحة المنية وأهلها، وتمكين البلدية الجديدة من العمل والتصدي لكل الملفات  والتحديات التي تنتظرها". (الوكالة الوطنية)

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