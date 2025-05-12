الخير: المنية انتصرت لخيارنا بتكريس نهج بلدي جديد

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استقبل النائب ، في دارته اليوم، رئيس بلدية - النبي واتحاد بلدياتها المقبل توفيق زريقة، في أول زيارة، بعد فوزه في ، التي جرت أمس، على رأس لائحة "قرار " التي حصدت غالبية مقاعد .وشدد الخير خلال اللقاء على "أن المنية انتصرت للحق، وانتصرت للخيار الذي قدمناه بدعمنا لتوفيق زريقة ولائحته من أجل تكريس نهج بلدي جديد مختلف عن السابق، وتحقيق التكامل في الإنماء ما بين نائب المنطقة وبلدياتها".وقال :"اليوم، نطوي صفحة الانتخابات وما رافقها من أجواء وحملات ومواقف، ونفتح صفحة جديدة مع الجميع، قائمة على مد اليد والانفتاح على التعاون والتكامل من أجل تحقيق مصلحة المنية وأهلها، وتمكين البلدية الجديدة من العمل والتصدي لكل الملفات والتحديات التي تنتظرها". (الوكالة الوطنية)