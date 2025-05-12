Advertisement

لبنان

في لبنان.. "عناصر جمركية" تنتظر "الفرج"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-05-2025 | 13:05
A-
A+
Doc-P-1359450-638826772835941706.jpg
Doc-P-1359450-638826772835941706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينتظرُ عناصر ورتباء في المديرية العامة للجمارك تم تسريحهم عند سنّ مبكرة، إقرار مجلس النواب مشروع القانون المعجل المكرر الخاص بهم وذلك خلال جلسته التشريعية يوم الخميس المُقبل.
Advertisement
 
عددٌ من هؤلاء العناصر والرتباء تحدّثوا عبر "لبنان24" مطالبين بذهاب النواب لتبني مطلبهم المُدرج ضمن البند رقم 57 من جدول أعمال الجلسة المُرتقبة، والمتعلق بإعادة عناصر ورتباء الضابطة الجمركية الذين أُحيلوا إلى التقاعد على سنّ مبكرة مقارنة بزملائهم.
 
ويقول الرتباء والعناصر في رسالة إلى النواب إنّ عدداً منهم أحيل إلى التقاعد في سن الـ52، فيما استُكملت خدمة آخرين حتى سن الـ57، رغم أن الفارق بينهم لا يتعدى الأشهر. 
 
ويلفت العناصر إلى أن مشروع القانون المذكور، يأتي لتصحيح الخلل وإعادة التوازن والعدالة الوظيفية بين أبناء السلك الواحد.
 
يُشار إلى أنّ مشروع القانون المذكور جرى تقديمه من قبل 4 نواب وهم: أديب عبد المسيح، فادي علامة، بلال عبدالله وبلال الحشيمي، وذلك بتاريخ 16/1/2024.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"دولار لبنان" ينتظر "منصة مهمة"
lebanon 24
13/05/2025 04:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بكين تطالب واشنطن بأن "تلغي فورا" رسومها الجمركية الجديدة وتدعوها "للحوار"
lebanon 24
13/05/2025 04:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا ينتظر "فلسطينيو لبنان"؟
lebanon 24
13/05/2025 04:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الدولار.. إستحقاقٌ ينتظر "مصرف لبنان"
lebanon 24
13/05/2025 04:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:48 | 2025-05-12
18:13 | 2025-05-12
17:38 | 2025-05-12
17:12 | 2025-05-12
17:02 | 2025-05-12
16:43 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24