في لبنان.. "عناصر جمركية" تنتظر "الفرج"!

ينتظرُ عناصر ورتباء في تم تسريحهم عند سنّ مبكرة، إقرار مجلس النواب مشروع القانون المعجل المكرر الخاص بهم وذلك خلال جلسته التشريعية يوم الخميس المُقبل.

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عددٌ من هؤلاء العناصر والرتباء تحدّثوا عبر " " مطالبين بذهاب النواب لتبني مطلبهم المُدرج ضمن البند رقم 57 من جدول أعمال الجلسة المُرتقبة، والمتعلق بإعادة عناصر ورتباء الذين أُحيلوا إلى التقاعد على سنّ مبكرة مقارنة بزملائهم.

ويقول الرتباء والعناصر في رسالة إلى النواب إنّ عدداً منهم أحيل إلى التقاعد في سن الـ52، فيما استُكملت خدمة آخرين حتى سن الـ57، رغم أن الفارق بينهم لا يتعدى الأشهر.

ويلفت العناصر إلى أن مشروع القانون المذكور، يأتي لتصحيح الخلل وإعادة التوازن والعدالة الوظيفية بين أبناء السلك الواحد.

يُشار إلى أنّ مشروع القانون المذكور جرى تقديمه من قبل 4 نواب وهم: ، ، وبلال الحشيمي، وذلك بتاريخ 16/1/2024.