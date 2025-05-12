فوز لائحة "عهد التغيير" في مراح السفيرة بكامل أعضائها

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فازت لائحة "عهد التغيير" في مراح السفيرة بكامل أعضائها، بدعم الاهالي والعائلات وهم : ، علي ،ديب محمد ، سمعان، ، ، ،رامي مصطفى عواد وعبد .كما فاز عن مقعد المختار. (الوكالة الوطنية)