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لبنان

فوز لائحة "عهد التغيير" في مراح السفيرة بكامل أعضائها

Lebanon 24
12-05-2025 | 13:36
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فازت لائحة "عهد التغيير" في مراح السفيرة بكامل أعضائها، بدعم الاهالي والعائلات وهم : خالد حمد عواد ، علي احمد رمضان ،ديب محمد عواد ، يوسف نظيم سمعان، سهام حنا روحانا ،يوسف محمد عواد ، جوزيف ابراهيم سليمان ،رامي مصطفى عواد وعبد القادر محمد ملحم.
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 كما فاز يوسف توفيق الخوري عن مقعد المختار. (الوكالة الوطنية)
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