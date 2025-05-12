نعيم قاسم: نحن شركاء وجزء من العهد الجديد بقيادة عون

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وأضاف أن " حاولت إنهاء المقاومة في غزة، إلا أن جهودها باءت بالفشل". وأكد أن "محاولات إسرائيل السابقة لم تنجح أيضًا في ، كما في اتفاق 17 أيار عام 1983".



وأشار إلى أن "المقاومة في لبنان حققت إنجازات حقيقية في مواجهة إسرائيل، وتمكنت من ردعها لسنوات طويلة". لافتًا إلى أن "المقاومة حالت دون تقدم القوات داخل الأراضي خلال الحرب الأخيرة".



وقال قاسم إن "المقاومة مطلوبة وضرورية، وهي خيار دفاعي ورؤية سياسية مرتبطة بتحرير الأرض والعزة والاستقلال والصمود". وأكد أن "المقاومة منعت إسرائيل من قضم الأراضي اللبنانية منذ عام 1982".



وأوضح قاسم أن "لبنان قام بكل التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حيث التزمت المقاومة بوقف النار في جنوب ، مما مكن من نشر قواته في المنطقة". قال لحزب الله، الشيخ ، اليوم الإثنين، إن "المنطقة تواجه مشروعاً إسرائيلياً ممتداً منذ عام 1948، أي لأكثر من 77 عاماً. وأشار إلى أن " سعت عبر العقود الماضية إلى قضم تدريجياً، لكنها فشلت في على ".وأضاف أن " حاولت إنهاء المقاومة في غزة، إلا أن جهودها باءت بالفشل". وأكد أن "محاولات إسرائيل السابقة لم تنجح أيضًا في ، كما في اتفاق 17 أيار عام 1983".وأشار إلى أن "المقاومة في لبنان حققت إنجازات حقيقية في مواجهة إسرائيل، وتمكنت من ردعها لسنوات طويلة". لافتًا إلى أن "المقاومة حالت دون تقدم القوات داخل الأراضي خلال الحرب الأخيرة".وقال قاسم إن "المقاومة مطلوبة وضرورية، وهي خيار دفاعي ورؤية سياسية مرتبطة بتحرير الأرض والعزة والاستقلال والصمود". وأكد أن "المقاومة منعت إسرائيل من قضم الأراضي اللبنانية منذ عام 1982".وأوضح قاسم أن "لبنان قام بكل التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حيث التزمت المقاومة بوقف النار في جنوب ، مما مكن من نشر قواته في المنطقة".

وأضاف أن "إسرائيل لم توقف عدوانها ضدّ لبنان والاعتداءات مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، والعدو يعتقد أن استمرار ضغوطاته وعدوانه على لبنان سيؤدي إلى إنهاء المقاومة لكن ذلك لن يحصل".

وأشار الى أن "اعتداء إسرائيل على هو "لعب بالنار" وما حصل هو برسم لتتحرك بفعالية أكثر وبرسم الرعاة الدوليين".

وتابع قاسم "فليعلم إن المقاومة لن تخضع للتهديدات والضغوطات ولن نستسلم".

وقال "إذا ظن البعض أننا نُستفرد الآن في لبنان وأن الكل ينقض علينا ليضغط بأساليب مختلفة من أجل أن نتراجع ونتخلى عن قوتنا من دون التنسيق التفصيلي مع الدولة اللبنانية حول قوة لبنان فهو واهم".

وأكد قاسم أن "من يعيق الإستقرار في لبنان هي إسرائيل وعدوانها".

وأشار الى أن "لبنان لا يمكن أن يشهد الإستقرار من خلال عزل مُكوّن والإستفراد به، مؤكدا أن المقاومة خيار دفاعي وضروري لتحرير الأرض والعزة والاستقلال".

وتابع "هناك أطراف في لبنان تخدم إسرائيل بمواقفها".

وقال قاسم "نعلق آمالاً كثيرة على بقيادة الرئيس ، ونحن شركاء وجزء من الجديد بقيادة عون، ونحنُ من نريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان ونحنُ من يريد لدول العالم أن تتعاون مع بلدنا".

ولفتى الى ان "يجب وقف العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الجوية المتكررة والاحتلال والإفراج عن الأسرى، ونؤكد على وجوب الضغط في ملف وعلى أن تضع هذا الأمر كبند أول على جدول أعمالها".

وختم قاسم "أهنئ اللبنانيين على إنجاز الإنتخابات البلدية ونؤكد على ضرورة التمثيل المتوازن في ".