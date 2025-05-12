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لبنان

ترقبوا.. هذا ما ينتظر "سعر الذهب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-05-2025 | 14:23
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تترقب أوساط اقتصادية في لبنان نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط والتي سيبدأها يوم غدٍ الثلاثاء وتستمرّ لأيام عديدة يزور خلالها الخليج العربي.
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وتقولُ مصادر إن الزيارة التي تحملُ مضامين سياسية، تُخبئ في طياتها أيضاً مضامين اقتصادية من الممكن أن تنعكسَ على الإقتصاد العالمي والإقليمي، خصوصاً عندما يرتبط الأمر بالبورصات وأيضاً بأسعار الذهب.
 
إزاء ذلك، تحدثت جهات تعمل في مجال بورصة الذهب لـ"لبنان24" عن "ترقب" جدي لما قد تؤول إليه أسعار الذهب في حال أعلن ترامب عن "خطوات اقتصادية" ملموسة خلال زيارته الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن التوقعات تتحدث عن إنخفاضٍ "غير مؤكد" في سعر الأونصة.
 
المصادر عينها تقول إن كافة الوسطاء والعاملين في مجال بورصة الذهب، ينتظرون تصريحات ترامب  لبناء دراسة السوق عليها، مشيرة إلى أنَّ أسعار الذهب "تنفست" قليلاً بعدما تم استئناف المحادثات التجارية بين الصين وأميركا وأيضاً إثر الوساطة الأميركية لوقف الصراع بين باكستان والهند.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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