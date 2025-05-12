ترقبوا.. هذا ما ينتظر "سعر الذهب"

تترقب أوساط اقتصادية في نتائج زيارة الرئيس الأميركي إلى والتي سيبدأها يوم غدٍ الثلاثاء وتستمرّ لأيام عديدة يزور خلالها .

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وتقولُ مصادر إن الزيارة التي تحملُ مضامين سياسية، تُخبئ في طياتها أيضاً مضامين اقتصادية من الممكن أن تنعكسَ على الإقتصاد العالمي والإقليمي، خصوصاً عندما يرتبط الأمر بالبورصات وأيضاً بأسعار .

إزاء ذلك، تحدثت جهات تعمل في مجال بورصة الذهب لـ" " عن "ترقب" جدي لما قد تؤول إليه أسعار الذهب في حال أعلن عن "خطوات اقتصادية" ملموسة خلال زيارته الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن التوقعات تتحدث عن إنخفاضٍ "غير مؤكد" في سعر الأونصة.

المصادر عينها تقول إن كافة الوسطاء والعاملين في مجال بورصة الذهب، ينتظرون تصريحات ترامب لبناء دراسة السوق عليها، مشيرة إلى أنَّ أسعار الذهب "تنفست" قليلاً بعدما تم استئناف المحادثات التجارية بين وأميركا وأيضاً إثر الوساطة الأميركية لوقف الصراع بين باكستان والهند.