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مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة الـ "أن بي أن"الجولة الثانية من الإنتخابات البلدية والإختيارية في وعكار أنجزت بعد أن شهدت منافسة محتدمة ذات طابع سياسي وعائلي مع نسبة إقتراع بلغت 37.25% في الشمال و49.33% في عكار مع تسجيل نسبة مشاركة متدنية في مدينة طرابلس.وخلال الساعات المقبلة سيتم إعلان النتائج الرسمية النهائية بحسب وزير الداخلية أحمد الحجار الذي كشف عن تلقي ما مجموعه 675 شكوى ومراجعة و120 حالة إشكال وتضارب وتسجيل 15 حالة اشتباه برشى انتخابية يجرى العمل على التثبت منها إلى جانب الاشتباه بعملية تزوير وموقوف واحد لدى أمن الدولة.بإنتظار صدور النتائج الحاسمة لإستحقاق الشمال وعكار تسير التحضيرات على قدم وساق في كل من محافظات البقاع وبعلبك -الهرمل وبيروت في الجولة الثالثة الأحد المقبل.وفي أجندة هذا الأسبوع جلسة تشريعية دعا اليها وعلى جدول أعمالها 83 بندا ابرزها ما يتعلق بالتعويض على المودعين وبالنازحين السوريين بالإضافة إلى بنود تتعلق بالأضرار الناجمة عن العدوان الأخير على .في الكويت التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون أميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي أبلغ الرئيس عون عن رفع التمثيل الدبلوماسي بين الكويت ولبنان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وإعادتها الى وضعها الأمثل.إلى ذلك يطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند السعة الثامنة والنصف من مساء اليوم للحديث عن آخر التطورات السياسية.في قطاع غزة سلمت كتائب القسام الاسير الاسرائيلي الجنسية ايدان ألكساندر وذلك بعد المفاوضات المباشرة بين حركة حماس والولايات المتحدة والتي تهدف ايضا إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإدخال الإمدادات وبدء صفقة شاملة.أما بنيامين نتنياهو غير الراضي عن الإتفاق فقال إن كيانه غير ملتزم بأي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح اسرى وإنما فقط تامين ممر آمن للافراج عن ايدان ألكسندر واضاف "أن المفاوضات لإطلاق سراح أسرى آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القتال في غزة".وبعد مفاوضات أمس الأحد بين أميركا وإيران أكد الإيرانية عباس عراقجي أن طهران حذرت جميع الموقعين على الاتفاق النووي من أن أي إساءة لاستخدام آلية إعادة فرض العقوبات "سيكون لها عواقب" وقال إن طريقة الاستجابة لهذه اللحظة الحرجة سوف تشكل مستقبل العلاقات بين إيران وأوروبا بشكل أعمق بكثير مما يتصوره الكثيرون مؤكدا أن إيران مستعدة لفتح صفحة جديدة.على المقلب الاخر اتفقت الصين والولايات المتحدة على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع البلدين بشكل جذري لفترة أولية مدتها 90 يوما وبحسب البيان المشترك فإن ستخفض مؤقتا تعريفاتها الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30% في حين ستخفض الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10% ويعتبر التزام بكين وواشنطن باتخاذ هذه الخطوات إدراكا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.مقدمة الـ "أم تي في"طويت صفحة انتخابات الشمال وعكار لتفتح صفحة الانتخابات في والبقاع والهرمل. النجاح المقبول للعملية الانتخابية شوهه اطلاق النار الغزير الذي حصل ليلا خصوصا في طرابلس والمنية وادى الى سقوط ضحايا. وقد اعلن الجيش انه تم توقيف خمسة وثلاثين شخصا.في النتائج، المشهد السياسي يتبدل. فالقوى السيادية، وعلى رأسها القوات ، تواصل تعزيز وجودها وثقلها مع حلفائها في الاقضية ذات الاغلبية المسيحية، في حين سجل تراجع للتيار الوطني الحر في عدد من المدن والبلدات. اما سنيا فان الساحة السياسية مشتتة، ما يفسر استنكاف نسبة كبيرة عن المشاركة في العملية الانتخابية.توازيا، الانظار من اليوم باتت تتجه الى بيروت، حيث المعركة لا تتعلق بالنتيجة وبمن يربح ومن يخسر، بقدر ما تتعلق بتأمين المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. اما في البقاع فالانظار تتجه الى زحلة لرصد ما ستفرزه صناديق الاقتراع .وقبل تفصيل نتائج المواجهات البلدية والاختيارية المتنقلة نتوقف مع مواجهة رياضية من العيار الثقيل ضمن بطولة وصل بين فريقي الرياضي والحكمة.مقدمة "المنار"انه دونالد ترامب رجل الصفقات الذي استبدل بعيدان الكسندر عيدان الكبريت السياسي والعسكري التي هدد مرارا باشعال المنطقة بها، فقبل ما سماه حسن نية حماس باطلاق سراح الاسير الصهيوني الاميركي عيدان الكسندر مطلقا على بنيامين نتنياهو لهيبا جعل حكومته تغلي من الخيبة، وفرض عليها ارسال وفد لمفاوضات وقف اطلاق النار بغزة الى قطر كما نقل الاعلام عن ديوان نتنياهو.ومشهد اليوم يؤكد كذب كل دواوين الادارات الاميركية عن مسارات صهيونية منفردة في حرب الابادة المفتوحة في المنطقة، فمتى اراد الرئيس الاميركي سينفذ الاسرائيلي ايا كانت حكومته، وكل تباين او اتفاق بين الطرفين هو ضمن المسرحيات السياسية السمجة التي يدفع ثمنها على كل حال اهل فلسطين.اما اهل المنطقة فاعينهم على الاثمان التي سيدفعها قادتهم لدونالد ترامب القادم على اجنحة خبر قصر قطري طائر هو اول الغيث العربي للرئيس الاميركي، قبل ان تطير القصور الملكية وساكنوها فرحة بقدوم الزائر الاميركي الثقيل.وحتى تنتهي الزيارة التي ستشمل وقطر والامارات، وتهدأ فوعة تصريحات ترامب الجديدة من الصين الى اوكرانيا والمفاوضات النووية مع ايران وحال غزة وصولا الى جنوب افريقيا، فان كل ما يقال لا يخلق استقرارا قبل ان يرى العالم خطوات حقيقية تقي المشهد من تقلبات دونالد ترامب المعهودة.في لبنان ما زال المشهد في عهدة صناديق الاقتراع البلدية التي افرزت اوراقها في الشمال مشهدا سياسيا اكثر تعقيدا من ذاك الذي شهده جبل لبنان، والعين الى ما ستنتهي إليه النتائج لا سيما في طرابلس ومشهدها الضبابي حتى الآن.اما الكلام الواضح فكان من نائب رئيس الحكومة طارق متري للمنار عن اعادة اعمار ما هدمه العدوان وما يعرف عن شروط خارجية تعيق النوايا الحكومية. نوايا لن تكون كافية دون خطوات عملية يمكن ان تؤسس لهذه المهمة الوطنية.وفي ذكرى قائد جهادي مؤسس للمقاومة ومدافع عن لبنان واهله من العدوين الصهيوني والتكفيري، ذكرى الشهيد السيد مصطفى بدر الدين، كلام لسماحة الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعد ساعة من الآن يتطرق فيه ايضا الى آخر المستجدات.مقدمة الـ "أو تي في"انتهت المحطة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار، والانظار نحو المحطة الثالثة في بيروت والبقاع.العلامة الفارقة امس كانت بامتياز نتائج مدينة بشري، حيث حقق النائب ويليام طوق مع القوى الداعمة له في المدينة رقما فاجئ القوات في عقر دارها، ما دفع بأحد الإعلاميين المعنيين مباشرة بالمعركة الى التعليق بالقول: 44 بالمئة من ابناء مدينة بشري قالوا كلمتهم و2349 وردة لبشري. وعن مشاركة رئيس القوات سمير جعجع “بالدبكة” احتفالا بالنصر في المدينة، قال الإعلامي المذكور: ما في شي بيحرز للرقص. الانتصار ليس في الضاحية الجنوبية. هنا بشري.اما عدا بشري، فغالبية نتائج الامس كانت محسوبة: فوز وحلفائه في البترون، وتحالف القوات والكتائب وحرب في تنورين، وتقاطع القوات وقوميي سليم سعادة في اميون، والمردة بدعم في زغرتا- اهدن، والتيار في رحبة والتوافق العريض في القبيات. وفي طرابلس، المطلوب قراءة دقيقة للأرقام بعد التحالف الهجين بين اشرف ريفي وفيصل كرامي.اما الاحد المقبل، فالكلمة لعاصمتين: عاصمة البقاع، وعاصمة لبنان.ففي زحلة، اخذ ورد بعد انفراط عقد التحالف بين القوات والكتلة الشعبية، والصورة لم تكتمل بعد.وفي بيروت، قلق كبير على مصير المناصفة في المجلس البلدي، التي سيرسل إسقاطها مؤشرا ميثاقيا سلبيا، يدفع بالناس مجددا الى اعادة طرح الاسئلة الكبرى حول الدور والهوية والمصير، في وطن يخرج من نفق مظلم ليدخل في آخر، فيما المطلوب تجاوز الاستحقاق البلدي والاختياري بأقل الاضرار، والتركيز على الكبرى، واولها تحرير الجنوب، وتطبيق القرارات الدولية، وحماية البلاد من عصابات الحدود الشمالية والشرقية، والعصابات المدنية التي تفتك بطروحات الاصلاح، وتكرس السلطة الجديد في الحلقة المفرغة اياها، رغم الكلام الكثير والوعود الباقية حتى اللحظة مجرد حبر على ورق.مقدمة الـ "أل بي سي""لا تندهي ما في حدا". لا نجد أدق من هذه الجملة لتوصيف همجية إطلاق الرصاص عشوائيا في الأفراح وفي الأتراح ، ثم تبدأ مفاعيل الهمجية تظهر: إصابة هنا. وإصابة هناك, هنا إصابة قاتلة، هناك عناية إلهية خففت من المأساة، فكانت إصابة طفيفة.ويبقى السؤال: إلى متى؟ ألم ير مواطن ، أي مواطن، جاره يطلق النار عشوائيا؟ فيبلغ عنه؟ أليس السكوت عن الجريمة والرصاص العشوائي جريمة، ومشاركة فيها؟... مطلق النار عشوائيا الذي يسبب قتلا عشوائيا، هو قاتل، فما هي عقوبة القاتل؟ ولكن قبل العقوبة لا بد من اعتقال القاتل، وهذا لا يصح إلا بالتبليغ عنه، فمتى يصبح من يرى القاتل، يبلغ عنه؟في ظل السلاح المتفلت ، والرصاص العشوائي، كل لبناني وكل مقيم على الأراضي اللبنانية مشروع شهيد أو مشروع ضحية، على يد قاتل، معروف مجهول.من يتذكر طفلة السبع سنوات التي أصيبت في رأسها برصاصة عشوائية ودخلت في غيبوبة وتوفيت بعد ثلاثة أسابيع.. ضحية جديدة دفعت حياتها ثمن الرصاص الطائش في لبنان بعد حوالي ثلاثة أسابيع.في ملعب مدرسة القلبين الأقدسين- الحدث في مخيم صيفي . والإصابة جاءت من قاتل مبتهج بإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة. نجح إبنه أو إبنته، لكنه قتل طفلة إبتهاجا.هذه عينة ، وأمس عينة أخرى ، الزميلة ندى اندراوس عزيز التي نجت بأعجوبة من رصاصة قاتل فاز بالمخترة أو بعضوية مجلس بلدي.أيها اللبنانيون، القتلة بينكم فبلغوا عنهم.أمس انتهت الجولة الثانية من الأنتخابات البلدية والأختيارية ، ومحطتها الشمال، ودخل الجميع في مرحلة احتساب النتائج والقراءات السياسية لها.لكن الأنظار بدأت تتجه إلى المملكة العربية السعودية مع القمة الأميركية الخليجية ، ومن شأن نتائج هذه القمة أن تحدد مسار المنطقة طوال عهد ترامب، على الأقل.مقدمة "الجديد"طار دونالد ترامب الى السعودية على اجنحة حمساوية اهدته عربون وصول عبر اطلاق سراح الأسير الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر وللمزيد من الترحيب بالزيارة اعلنت حماس جهوزيتها للشروع فورا في مفاوضات تقود الى اتفاق شامل لوقف اطلاق النار بشكل مستدام.وحثت ادارة الرئيس الاميركي على مواصلة جهودها لانهاء هذه الحرب الوحشية التي يشنها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وهي العبارة نفسها التي استخدمها ترامب في وصفه لما يجري في غزة, وقال: إن إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر خطوة حسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء قطر ومصر، لإنهاء الحرب في غزة، والتي أكد أنها "وحشية" وهي المحاكاة عن بعد بين اميركا وحركة حماس التي كشفت عن اتصالات مهمة ومرونة عالية وايجابية مع الادارة الاميركية.ووفقا لمعلومات كشفتها قناة الجزيرة عن كواليس هذه الصفقة فقد احتضنت العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات مباشرة خلال الأيام الأربعة الماضية بطلب من الجانب الأميركي، وتم هذا التواصل عبر شخصية أميركية مهمة في إدارة ترامب، وكان من خلال تبادل الرسائل والاتصالات ولم يكن وجها لوجه.واستجابة لطلب ترامب غابت مراسم التسليم والتسلم الاحتفالية فيما تم نقل ألكسندر إلى رعيم حيث استقبله منسق شؤون الأسرى غال هيرش ومبعوث الرئيس الأميركي إلى ستيف ويتكوف، وسيسافر ألكسندر إلى مؤتمر صحفي احتفالي مع أمير قطر ورئيس الولايات المتحدة بينما القيادة غير قادرة على قول كلمة واحدة أمام الكاميرا وفق مراسل القناة i24 العبرية.وبعد اتمام الصفقة الاميركية مع حماس اجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا بالرئيس ترامب وأعلن أنه سيرسل وفدا الى الدوحة لمناقشة اقتراح قدمه ويتكوف، بهدف التوصل لاتفاق حول اطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة, هي تطورات متسارعة تستقبل رئيس اميركا في منطقة الخليج, وتعكس ارتيابا اسرائيليا يتملك بنيامين نتناهو الذي اصبح على طرفي نقيض مع الادارة الاميركية.ويطوف ترامب على جبال من الاتفاقيات وقد تكون غزة واحدة منها والمترافقة مع نيات اميركية عن اعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد وسلسلة مفاجآت ترامب توزعت من "السند الى الهند"، فهو ارسى اتفاقا لوقف اطلاق النار بين الهند وباكستان وسوى الازمة التجارية مع الصين واستمال الحوثيين الى اتفاق منفرد مع اميركا وقرب المسافات بين بوتين وزيلنسكي وفاوض ايران على اربع جولات ايجابية العالم يقلب اوراقه ويعدل مزاجه ويغير مناخات الحرب.ولبنان يطلق الرصاص الطائش على انتخابات محلية لم يكن الرصاص طائشا.. بل الموتورون مطلقو النار.. طائشون فارغو الخرطوش العقلي, ميليشات السطوح التي تقتل وتصيب وتفرح على فوز مختار او عضو بلدية.تصدرت المردة او دبك سمير جعجع او عاد جبران وتموضع بين العائلات . فالمصابون ليسوا اوراقا انتخابية او صندوقة اقتراع بالنار وهي التقاليد اللبنانية التي حان وقت الاقلاع عنها لانها في زمن عودة الدولة تضرم النيران بهيبة الدولة ومواطنيها وبينهم اطفال وصحافيون حيث نجت الزميلة ندى انداروس بعد اصابتها بجروح. (الوكالة الوطنية)