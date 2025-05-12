بعد الاحتجاجات... هذا ما أعلنه وزير الداخلية عن عملية فرز الأصوات في طرابلس

Advertisement

وأشار إلى أن "لا تشكيك بالعملية الديمقراطية التي حصلت بدءاً من يوم أمس"، معتبراً ان "رؤساء الاقلام اصطحبوا صناديق الاقتراع وسلموا المحاضر للجان الاستسلام برئاسة القضاة".وأوضح أن "لجان القيد الابتدائية صوبت بعض الاصوات الموجودة في محاضر أقلام الاقتراع وهذا أمر طبيعي"، متابعًا "لجان القيد يرأسها قضاة وموظفون متخصصون".وأكد الحجار مُجددا أنه "لم يتم المس بأي صندوق إقتراع".وطمأن كل "أهلنا في طرابلس بأنه لا تشكيك في عملية الفرز وأطلب انتظار النتائج النهائية"، مضيفًا "يمكن النظر بأي مراجعات بعد صدور النتائج وجميع المستندات الخاصة بالانتخابات موجودة في ".ووصل قبل قليل، وزيرا الداخلية والعدل إلى قصر عدل طرابلس لمعالجة الشكاوى الواردة من بعض المرشحين حول عمليات فرز أصوات .ويعتصم عدد كبير من المواطنين أمام قصر عدل طرابلس احتجاجاً على تأخير إصدار نتائج الانتخابات البلدية، وتوقف عملية الفرز، مطالبين وزير الداخلية بإقالة محافظ وإعادة إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى إشراف عدد من القضاة على عملية الفرز.يُذكر أن الجيش استقدم تعزيزات كبيرة إلى ومحيط قصر العدل.