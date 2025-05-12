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لبنان

بعد الاحتجاجات... هذا ما أعلنه وزير الداخلية عن عملية فرز الأصوات في طرابلس

Lebanon 24
12-05-2025 | 15:26
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أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بعد وصوله إلى قصر العدل في طرابلس، مساء اليوم، "لاهل طرابلس ولكل اللبنانيين أن العملية الديمقراطية وعملية فرز الأصوات مستمرة بكل شفافية ونزاهة وحيادية". 
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وأشار الحجار إلى أن "لا تشكيك بالعملية الديمقراطية التي حصلت بدءاً من يوم أمس"، معتبراً ان "رؤساء الاقلام اصطحبوا صناديق الاقتراع وسلموا المحاضر للجان الاستسلام برئاسة القضاة".

وأوضح أن "لجان القيد الابتدائية صوبت بعض الاصوات الموجودة في محاضر أقلام الاقتراع وهذا أمر طبيعي"، متابعًا "لجان القيد يرأسها قضاة وموظفون متخصصون".

وأكد الحجار مُجددا أنه "لم يتم المس بأي صندوق إقتراع". 

وطمأن كل "أهلنا في طرابلس بأنه لا تشكيك في عملية الفرز وأطلب انتظار النتائج النهائية"، مضيفًا "يمكن النظر بأي مراجعات بعد صدور النتائج وجميع المستندات الخاصة بالانتخابات موجودة في وزارة الداخلية". 

ووصل قبل قليل، وزيرا الداخلية والعدل إلى قصر عدل طرابلس لمعالجة الشكاوى الواردة من بعض المرشحين حول عمليات فرز أصوات الانتخابات البلدية.


ويعتصم عدد كبير من المواطنين أمام قصر عدل طرابلس احتجاجاً على تأخير إصدار نتائج الانتخابات البلدية، وتوقف عملية الفرز، مطالبين وزير الداخلية بإقالة محافظ الشمال وإعادة إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى إشراف عدد من القضاة على عملية الفرز.

يُذكر أن الجيش استقدم تعزيزات كبيرة إلى ساحة عبد الحميد كرامي ومحيط قصر العدل.
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