لهذا السبب انخفضت نسبة الاقتراع في الشمال

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توقفت مراجع إحصائية وسياسية عند مسألة تدني نسبة الاقتراع في أقضية خلال الإنتخابات البلدية والاختيارية التي أجريت الأحد.وذكرت المصادر أنَّ من بين الأسباب الضاغطة وراء ذلك هو عدم وجود ماكينات إنتخابية فاعلة، في حين أن "التجييش" كان غائباً وبالتالي لم يفتح أي طرف "معركة سياسية واضحة وعلنية" تجاه الطرف الآخر، الأمر الذي يساهم بتبريد حركة الاقتراع، وبالتالي السماح لـ"البلوكات السياسية" بالتأثير على المنحى الانتخابي وليس أي طرفٍ آخر.واعتبرت المصادر أنَّ هذه المسألة قد تنسحب على انتخابات أيضاً المقبل، حيث من المتوقع ألا تتجاوز نسبة الاقتراع الـ45% كحد أقصى.