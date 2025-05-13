نضال الجردي رئيساً لبلدية الشويفات وفادي كرم نائباً للرئيس

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عُقدت في مكتب قائمقام عاليه بالإنابة ، جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية ، في حضور المنتخب.وبعد افتتاح الجلسة وتأكيد قانونية انعقادها، جرى الانتخاب وفق الأصول، حيث تمّ بالإجماع انتخاب نضال ذيب الجردي رئيساً لبلدية مدينة ، وفادي نائباً للرئيس.وقد باركت القائمقام للمجلس البلدي الجديد، متمنية له "التوفيق في مهامه لخدمة المدينة وأبنائها".وشددت على "أهمية التعاون بين المجلس والسلطات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة".