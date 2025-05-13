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لبنان

نضال الجردي رئيساً لبلدية الشويفات وفادي كرم نائباً للرئيس

Lebanon 24
13-05-2025 | 02:53
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عُقدت صباح اليوم في مكتب قائمقام عاليه بالإنابة بدر زيدان العريضي، جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية مدينة الشويفات، في حضور أعضاء المجلس البلدي المنتخب.
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وبعد افتتاح الجلسة وتأكيد قانونية انعقادها، جرى الانتخاب وفق الأصول، حيث تمّ بالإجماع انتخاب نضال ذيب الجردي رئيساً لبلدية مدينة الشويفات، وفادي توفيق كرم نائباً للرئيس.

وقد باركت القائمقام العريضي للمجلس البلدي الجديد، متمنية له "التوفيق في مهامه لخدمة المدينة وأبنائها".

وشددت على "أهمية التعاون بين المجلس والسلطات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة".
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