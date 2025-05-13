نصار: لنأخذ العدل بعيدا من التجاذبات السياسية

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اعلن وزير العدل ، في مقابلة مع الاعلامي ضمن برنامج "يا ابيض يا أسود" على قناة "هلا عربية" ، ان " سيستمر بعمله بعيدا من المزيادات الاعلامية وأن لا زيارات شبيهة بزيارات مجددا، وان الجو القضائي الحاضر يؤدي حتما الى حضور كل من يستدعيه المحقق العدلي"، كاشفا أن "القرار الاتهامي سيصدر ولكن توقيته في يد المحقق العدلي وان يعتمد النهج المؤسساتي عندما يجد ان هذا النهج هو المتبع ، وأنه يجب الخروج من المزايدات الإعلامية في الجو القضائي".وقال:"ان بناء الدولة مشروط بحصر السلاح بالسلطات الرسمية، وان حصر السلاح بيد الدولة يشمل كل الأراضي ، حيث لا دولة من دون حصر السلاح، وان الرئيس يتولى ملف حصر السلاح بحكمة وحزم وفعالية، وأن الرئيس سلام بدوره متمسك من دون اي تردد بوجوب حصر السلاح بيد "، مؤكداً ان "لا مشكلة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ولكن تعاون وتداول بهدف وحيد وهو المصلحة العامة".وتابع:"الرئيس عون الضامن الاول لاستقلالية القضاء وتصرف على هذا الاساس في كل مراحل التعيينات والتشكيلات، وسيكون هناك لجان تقييم في القانون الجديد للقضاة وعملهم". و‏عن موقف " " من القانون الجديد لفت الى أنه "لا يوافقهم الرأي إلا أنه يضمن ويحترم حق التعبير".واشار الى ان "الاجواء مع المسؤولين السوريين وفق علمه كانت ايجابية"، وتمنى ان "تترجم عمليا وانه تم التنسيق مع رئيس الحكومة لجهة متابعة الملفات بما فيها موضوع المسجونين وتسليم الشرتوني".ختم:"لست هنا لتقويم عمل الوزراء السابقين، فقد جاءوا في ظروف معينة أيدها البعض وتم انتقادها من البعض الآخر فلنأخذ العدل بعيدا من التجاذبات السياسية"، وأوضح ان "القضاء يعمل على الوتيرة القضائية وليس على الوتيرة الاعلامية لذلك يجب الخروج من المزايدات الإعلامية في الجو القضائي".