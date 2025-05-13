Advertisement

لبنان

نصار: لنأخذ العدل بعيدا من التجاذبات السياسية

Lebanon 24
13-05-2025 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1359680-638827303205420544.png
Doc-P-1359680-638827303205420544.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلن وزير العدل عادل نصار، في مقابلة مع الاعلامي وليد عبود ضمن برنامج "يا ابيض يا أسود" على قناة "هلا عربية" ، ان "القضاء سيستمر بعمله بعيدا من المزيادات الاعلامية وأن لا زيارات شبيهة بزيارات وفيق صفا مجددا، وان الجو القضائي الحاضر يؤدي حتما الى حضور كل من يستدعيه المحقق العدلي"،  كاشفا أن "القرار الاتهامي سيصدر ولكن توقيته في يد المحقق العدلي وان الرئيس بري يعتمد النهج المؤسساتي عندما يجد ان هذا النهج هو المتبع ، وأنه يجب الخروج من المزايدات الإعلامية في الجو القضائي".
Advertisement

وقال:"ان بناء الدولة مشروط بحصر السلاح بالسلطات الرسمية، وان حصر السلاح بيد الدولة يشمل كل الأراضي اللبنانية، حيث لا دولة من دون حصر السلاح، وان الرئيس يتولى ملف حصر السلاح بحكمة وحزم وفعالية، وأن الرئيس سلام بدوره متمسك من دون اي تردد بوجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، مؤكداً ان "لا مشكلة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ولكن تعاون وتداول بهدف وحيد وهو المصلحة العامة". 

 وتابع:"الرئيس عون  الضامن الاول لاستقلالية القضاء وتصرف على هذا الاساس في كل مراحل التعيينات والتشكيلات، وسيكون هناك لجان تقييم في القانون الجديد للقضاة وعملهم". و‏عن موقف "نادي القضاة" من القانون الجديد لفت الى أنه "لا يوافقهم الرأي إلا أنه يضمن ويحترم حق التعبير".

واشار الى ان "الاجواء مع المسؤولين السوريين وفق علمه كانت ايجابية"، وتمنى ان "تترجم عمليا وانه تم التنسيق مع رئيس الحكومة لجهة متابعة الملفات بما فيها موضوع المسجونين وتسليم الشرتوني". 

ختم:"لست هنا لتقويم عمل الوزراء السابقين، فقد جاءوا في ظروف معينة أيدها البعض وتم انتقادها من البعض الآخر فلنأخذ العدل بعيدا من التجاذبات السياسية"، وأوضح ان "القضاء يعمل على الوتيرة القضائية وليس على الوتيرة الاعلامية لذلك يجب الخروج من المزايدات الإعلامية في الجو القضائي".

 
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لتشكيل لوائح متجانسة تخوض الانتخابات وفق قواعد الانماء وبعيداً عن التجاذبات السياسية التي عطّلت العديد من المجالس البلدية السابقة
lebanon 24
13/05/2025 12:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران إبراهيم عن الانتخابات البلدية في زحلة: لا تحتمل مزيدًا من التجاذبات السياسية
lebanon 24
13/05/2025 12:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب اطلع من نصار على تطلعات وزارة العدل
lebanon 24
13/05/2025 12:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة العمليات في وزارة العدل بحضور نصّار تتابع للتدخّل عند الاقتضاء
lebanon 24
13/05/2025 12:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2025-05-13
05:00 | 2025-05-13
04:54 | 2025-05-13
04:44 | 2025-05-13
04:32 | 2025-05-13
04:30 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24