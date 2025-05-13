تعميم من وزير الداخلية بشأن الرجوع عن الترشيحات للانتخابات في الجنوب والنبطية

ويتضمن التعميم الآلية المتبعة في قبول طلبات انسحاب المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025، ممن سبق ان قبلت ترشيحاتهم ضمن نطاق محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية وفقا للاصول، الاجراءات التالية:
1- يستمر قبول تسجيل طلبات رجوع المرشحين عن ترشيحاتهم ضمن محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حتى الساعة 24,00 من يوم الاحد الواقع فيه 18/5/2025، واذا أدى ذلك الانسحاب الى تدني عدد المرشحين عن عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم جاز قبول ترشيحات جديدة قبل الساعة 24,00 من يوم الثلاثاء الواقع في 20/5/2025.
2- بعد انقضاء هذه المهل ، يصدر المحافظ او القائمقام لائحة بالمرشحين الفائزين بالتزكية اذا كان عددهم موازيا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم.
3- لا يمكن لأي من الفائزين بالتزكية سحب ترشيحه بعد اعلان فوزه، على ان يبقى له الحق في تقديم استقالته من المركز الذي اعلن فوزه لاشغاله وفقا لما ينص عليه القانون.
4- يجوز قبول طلبات انسحاب المرشحين في محافظتي لبنان الجنوبي النبطية
من يوم الاربعاء الواقع في 21/5/2025 وحتى الساعة 24,00 من ليل الجمعة الواقع فيه 23/5/2025 الى ان يوازي عدد المرشحين عدد الاعضاء المراد انتخابهم، بحيث يجري اعلان فوز هؤلاء بالتزكية.
5- اذا كان عدد المرشحين المتبقين دون عدد الاعضاء الواجب انتخابهم، فلا يعلن فوزهم بالتزكية وتعتبر كامل المراكز شاغرة وتملأ عن طريق الانتخابات الفرعية.
تعديل قرارين
كما صدر عن الوزير الحجار
، قرار بتعديل القرار رقم 512 تاريح 16/4/2025 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية
في كل من محافظة بيروت
ومحافظة البقاع
ومحافظة بعلبك
- الهرمل
لانتخاب اعضاء المجلس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها.
ويعدل في هذا القرار عدد أعضاء المجلس البلدي
في بلدة الخريبة ، محافظة بعلبك - الهرمل (قضاء بعلبك) ليصبح على الشكل التالي:
بلدية الخريبة: 15 عضوا بدلا من 12 عضوا.
كما صدر عن الوزير الحجار قرار بتعديل القرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية
.
ويعدل في هذا القرار عدد المخاتير في بعض دوائر محافظة لبنان الجنوبي وبعض دوائر محافظة النبطية على الشكل التالي:
اولا: محافظة لبنان الجنوبي:
1- قضاء صيدا
:
بلدة الغازية
: (سبعة مخاتير بدلا من ستة)
بلدة بنعفول: (مختاران بدلا من واحد)
2- قضاء صور
:
بلدة يارين: (ثلاثة مخاتير بدلا من اثنين)
جبال البطم: (مختاران بدلا من واحد)
معروب : (ثلاثة مخاتير بدلا من اثنين)
يانوح :(مختاران بدلا من واحد)
ثانيا: محافظة النبطية:
1-قضاء النبطية: بلدة حومين الفوقا(ثلاثة مخاتير بدلا من اثنين)
2- قضاء بنت جبيل
:
بلدة عيتا الجبل: (ثلاثة مخاتير بدلا من اثنين)
بلدة شقرا: (ستة مخاتير بدلا من خمسة)
قلاويه: (مختاران بدلا من واحد).