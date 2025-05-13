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لبنان

بشرى سارة للمستفدين من برنامج "أمان".. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-05-2025 | 07:27
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، عن تأخير طرأ في تسلُّم عدد من المستفيدين من برنامج "أمان" للرسائل النصية الخاصة بدفعات شهر نيسان 2025، بسبب خلل تقني مفاجئ على مستوى شبكة الاتصالات.
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وأكدت الوزارة أنها تابعت المشكلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت معالجة الخلل بشكل فوري، وأُعيد إرسال الرسائل إلى جميع المستفيدين الذين لم يتلقّوا إشعار الدفع، ما مكّنهم من صرف مستحقاتهم.

ودعت المواطنين إلى التواصل مع مركز الاتصال على الخط الساخن 1714 للاستفسار أو المتابعة، متقدّمة بالاعتذار عن التأخير الخارج عن إرادتها، ومجددة التزامها بتقديم الخدمة للمستحقين بكفاءة وشفافية.
 
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