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لبنان

تيمور جنبلاط استقبل الصادق في كليمنصو

Lebanon 24
13-05-2025 | 08:24
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو النائب وضاح الصادق، في حضور النائب فيصل الصايغ، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
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وتم خلال اللقاء، عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.
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