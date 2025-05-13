وفاة سيّدة... سائق فقد السيطرة على سيارته واصطدم بواجهة محل تجاريّ

أفادت مندوبة " " عن وفاة السيّدة ل.د، وإصابة شخصين بجروحٍ، في منطقة مشتى العكارية.

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وفي التفاصيل، فقد سائق سيارة رباعية الدفع السيطرة على مركبته، واصطدم بواجهة أحد المحلات التجاريّة، ما أدى إلى وفاة السيّدة وإصابة شخصين.