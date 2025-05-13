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لبنان

وفاة سيّدة... سائق فقد السيطرة على سيارته واصطدم بواجهة محل تجاريّ

Lebanon 24
13-05-2025 | 08:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة السيّدة ل.د، وإصابة شخصين بجروحٍ، في منطقة مشتى حمود العكارية.
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وفي التفاصيل، فقد سائق سيارة رباعية الدفع السيطرة على مركبته، واصطدم بواجهة أحد المحلات التجاريّة، ما أدى إلى وفاة السيّدة وإصابة شخصين.
 
 
 
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