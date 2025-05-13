جابر: إصلاح القطاع المصرفي مفتاح استعادة الثقة الدولية بلبنان

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أكد أن إصلاح القطاع المصرفي في هو الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة ، مشيرًا إلى أن هذه الثقة ضرورية لتأمين الدعم المالي لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وتحريك عجلة الاقتصاد.تصريحات جابر جاءت خلال لقائه وفدًا من برئاسة جاك دو لاجوجي من ، وكذلك خلال اجتماع عمل مع للبنك الدولي كاريه، حيث تم بحث التحضيرات المتعلقة بمشاريع المرتقبة، وكيفية تحويلها إلى مشاريع قوانين لعرضها على المجلس النيابي.وشدد الوزير على أن جادة في تسريع إعداد وإقرار مشاريع القوانين الإصلاحية، موضحًا أن هذه الخطوة نابعة من قناعة داخلية قبل أن تكون استجابة لمطالب المجتمع الدولي أو الجهات المانحة.كما اعتبر أن إقرار القطاع المصرفي هو أولوية، لأنه يمثل الضمانة الأساسية لجذب المساعدات الخارجية وتحقيق استقرار اقتصادي ونقدي دائم.وفي سياق منفصل، بحث جابر خلال لقائه السفير الإسباني في لبنان ، سبل دعم الاقتصاد اللبناني، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال دعم الجيش، والضغط على لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتطبيق 1701، بما يشمل انسحابها من النقاط المتبقية تحت في .