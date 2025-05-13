لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الوساطة وتقرّ أحكامًا جديدة

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عقدت والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم عند الساعة الحادية عشرة والنصف، برئاسة رئيس اللجنة ، ومقرر اللجنة النائب عطالله، وبحضور النواب: حسن ، ، ، جورج عقيص، أشرف بيضون، غادة ، عماد ، ، قبلان قبلان، ملحم خلف، وجميل كما حضرت القاضية مارلين الجر ممثلةً .استهلت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراحي تعديل قانون الوساطة الاتفاقية (رقم 286 تاريخ 14 نيسان 2022) وقانون الوساطة القضائية (رقم 82 تاريخ 18 تشرين الأول 2018). وتم التطرق إلى الصيغة الموحّدة التي يجري العمل عليها منذ الجلسة السابقة، والتي تهدف إلى دمج الاقتراحين في نص تشريعي واحد، في ضوء الملاحظات التي أُبديت خلال النقاشات الماضية.وبعد مناقشات مستفيضة، تم إقرار عدد من الأحكام، في حين سُجّلت ملاحظات إضافية على مواد جديدة لم يتم التطرق إليها في الجلسة السابقة. وتم تكليف النواب المعنيين بإعداد صيغة معدّلة للمواد المتبقية، تمهيداً لمناقشتها في الجلسة المقبلة.وانتقلت اللجنة إلى مناقشة اقتراح قانون يرمي إلى السماح بإصدار شهادات إيداع من للإسكان، تتعلق بمبالغ الكفالات الخاصة بالعمال الأجانب، من مهنيين وأجراء وعمال منازل. واطّلعت على الأسباب الموجبة، واستمعت إلى شرح من النائب بلال ، مقدم الاقتراح، الذي عرض خلفياته والدوافع القانونية والاجتماعية له.وبعد ، قررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح، بهدف التوسع في دراسة النصوص القانونية ذات الصلة، والاستماع إلى رأي الإدارات المعنية بتطبيق القانون الحالي.ومن خارج جدول الأعمال، بحثت اللجنة مشروع القانون المحال بموجب المرسوم رقم 11511 (تاريخ 31 أيار 2023)، والرامي إلى تنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة. واطلعت على تقرير والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن المشروع، وقررت مواصلة دراسته في الجلسة المقبلة.واختتمت اللجنة جلستها على أن تتابع أعمالها في جلسة لاحقة.