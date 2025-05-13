رئيس بلدية غزة في البقاع الغربي أعلن لائحته الانتخابية المدعومة من مراد

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أعلن بلديات السهل ورئيس بلدية غزة، ، تشكيل لائحته لخوض الاستحقاقين البلدي والاختياري، وذلك بعد التوصل إلى توافق مع النائب الذي يدعم هذه اللائحة.وجرى الإعلان في احتفال حضره النائبان حسن مراد وياسين ياسين، وعدد من علماء الدين وفعاليات بلدة غزة.