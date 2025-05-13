Advertisement

لبنان

رئيس بلدية غزة في البقاع الغربي أعلن لائحته الانتخابية المدعومة من مراد

Lebanon 24
13-05-2025 | 10:10
A-
A+
Doc-P-1359807-638827530260275952.png
Doc-P-1359807-638827530260275952.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس اتحاد بلديات السهل ورئيس بلدية غزة، محمد المجذوب، تشكيل لائحته الانتخابية لخوض الاستحقاقين البلدي والاختياري، وذلك بعد التوصل إلى توافق مع النائب حسن مراد الذي يدعم هذه اللائحة.
Advertisement

وجرى الإعلان في احتفال حضره النائبان حسن مراد وياسين ياسين، وعدد من علماء الدين وفعاليات بلدة غزة.
مواضيع ذات صلة
الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر تعلن عن فوز اللائحة المدعومة منها بكامل اعضائها في بسوس
lebanon 24
13/05/2025 20:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الماكينة الانتخابية للتيار: فوز اللائحة المدعومة من التيار في عابا في الكورة
lebanon 24
13/05/2025 20:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الماكينة الإنتخابية للتيار: الشوف: فوز اللائحة المدعومة من التيار في وادي الست
lebanon 24
13/05/2025 20:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "نبض غزة" في البقاع الغربي
lebanon 24
13/05/2025 20:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:19 | 2025-05-13
12:51 | 2025-05-13
12:50 | 2025-05-13
12:38 | 2025-05-13
12:32 | 2025-05-13
12:26 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24