لجنة انتخابات بيروت تحدد موعداً نهائياً لتقديم تصاريح المندوبين

أعلنت في في بيان، أن "المهلة الأخيرة لتقديم تصاريح المندوبين للدخول إلى أقلام الاقتراع، بعد غد الخميس في 15/5/2025، الثالثة والنصف عصرا، وذلك للتمكن من إنجاز التصاريح كافة في الوقت المحدد من دون تأخير".

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