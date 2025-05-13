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لبنان

لجنة انتخابات بيروت تحدد موعداً نهائياً لتقديم تصاريح المندوبين

Lebanon 24
13-05-2025 | 10:25
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 أعلنت اللجنة الانتخابية في محافظة مدينة بيروت في بيان، أن "المهلة الأخيرة لتقديم تصاريح المندوبين للدخول إلى أقلام الاقتراع، بعد غد الخميس في 15/5/2025، الثالثة والنصف عصرا، وذلك للتمكن من إنجاز التصاريح كافة في الوقت المحدد من دون تأخير".
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