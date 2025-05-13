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لبنان

773 مرشحاً بلدياً في النبطية حتى الآن

Lebanon 24
13-05-2025 | 10:51
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تشهد سراي النبطية الحكومية حركة ناشطة في اليوم الأخير المحدد لتقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية، حيث تستمر العملية حتى منتصف هذه الليلة.
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وتُشرف محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك مباشرةً على سير العملية، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات الإدارية لضمان تمكّن جميع الراغبين من تقديم ترشيحاتهم في الوقت المحدد.

وتحوّلت دوائر السراي إلى ورشة عمل متكاملة، مع استنفار دوائر النفوس والسجل العدلي وكتّاب العدل، الذين سيبقون في خدمتهم حتى الساعة 12 ليلاً لتلبية الطلبات والمستندات المطلوبة للمرشحين.

حتى عصر اليوم، سُجّل تقديم 144 طلب ترشيح للمجالس البلدية، و19 طلباً لمقعد مختار، و17 طلباً لمقعد عضو اختياري. أما على مستوى قضاء النبطية ككل، فبلغ عدد المرشحين حتى الآن 773 للمجالس البلدية، و279 لمقعد مختار، و19 فقط لمقاعد الأعضاء الاختياريين، وهو عدد يُعتبر متدنياً نسبة إلى الحاجة الفعلية التي تتجاوز 150 مقعداً اختيارياً في القضاء.
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