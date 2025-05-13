منسى بحث مع وفد بريطاني دعم الجيش وتطبيق القرار 1701

استقبل وزير الدفاع الوطني
اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس
أركان الدفاع البريطاني
للاستراتيجية العسكرية والعمليات الماريشال الجوي هارفي سميث
، بحضور السفير البريطاني
في لبنان
هاميش كاول ووفد عسكري مرافق.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث جدد الجانب البريطاني تأكيد التزام المملكة
المتحدة بدعم الجيش، خصوصًا في ما يتعلق بمراقبة وضبط الحدود.
من جهته
، شدد الوزير منسى على التزام لبنان الكامل بتطبيق القرار 1701 واحترام ترتيبات وقف الأعمال العدائية، داعيًا بريطانيا
إلى ممارسة الضغط على إسرائيل
لحملها على الانسحاب من المواقع التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني.
كما تم التأكيد على أهمية دور قوات "اليونيفيل" في الجنوب، وأهمية التمديد لمهمتها خلال الصيف المقبل، إلى جانب البحث في الأوضاع على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا
والإجراءات المعتمدة لضبطها.
وفي سياق متصل، التقى وزير الدفاع
الوطني كلًا من المفتش العام
في الجيش اللواء الركن فادي مخّول، والمدير العام للإدارة اللواء الركن محمد الأمين
، حيث جرى التداول في الشؤون اللوجستية والإدارية المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
كما استقبل الوزير منسى الوزير السابق الدكتور رمزي مشرفيّة، حيث تم التطرق إلى مجمل الأوضاع العامة في البلاد.