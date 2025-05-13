منسى بحث مع وفد بريطاني دعم الجيش وتطبيق القرار 1701

Advertisement

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، أركان الدفاع للاستراتيجية العسكرية والعمليات الماريشال الجوي ، بحضور في هاميش كاول ووفد عسكري مرافق.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث جدد الجانب البريطاني تأكيد المتحدة بدعم الجيش، خصوصًا في ما يتعلق بمراقبة وضبط الحدود.، شدد الوزير منسى على التزام لبنان الكامل بتطبيق القرار 1701 واحترام ترتيبات وقف الأعمال العدائية، داعيًا إلى ممارسة الضغط على لحملها على الانسحاب من المواقع التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني.كما تم التأكيد على أهمية دور قوات "اليونيفيل" في الجنوب، وأهمية التمديد لمهمتها خلال الصيف المقبل، إلى جانب البحث في الأوضاع على الحدود الشرقية والشمالية مع والإجراءات المعتمدة لضبطها.وفي سياق متصل، التقى الوطني كلًا من في الجيش اللواء الركن فادي مخّول، والمدير العام للإدارة اللواء الركن ، حيث جرى التداول في الشؤون اللوجستية والإدارية المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.كما استقبل الوزير منسى الوزير السابق الدكتور رمزي مشرفيّة، حيث تم التطرق إلى مجمل الأوضاع العامة في البلاد.