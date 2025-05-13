انتخاب رؤساء بلديات قضاء بعبدا ونوابهم في مكتب محافظ جبل لبنان في السرايا

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عقد اللويزة المنتخب، بدعوة من محافظ القاضي محمد المكاوي، اجتماعا، ، في مكتبه في سرايا بعبدا لانتخاب رئيس البلدية ونائبه.بعد افتتاح الجلسة والتأكد من قانونية انعقادها، تمت عملية الانتخاب وفق الأصول المرعية الإجراء، وانتخب بالاجماع هنري ميشال حلو رئيسا لبلدية بعبدا اللويزة وابراهيم فيكتور نائبا له.وهنأ المكاوي الجديد، متمنيا له "التوفيق في مهامهم لخدمة بعبدا اللويزة وأهلها"، مؤكدا "الأهمية القصوى للتعاون البناء بين المجلس والسلطات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة".وعن بلدة فالوغا الخلوات، انتخب رئيسا للبلدية وفراس الحلبي نائبا له.وعن زبدين، انتخب بيار بعقليني رئيسا للبلدية وفيصل سري الدين نائبا له.أما عن القصيبة فانتخب نعمة الله سلوم رئيسا للبلدية ومارون سمعان نائبا له.وعن بلدة الهلالية، انتخب وليد رئيسا للبلدية وسامر بورافع نائبا له.كما انتخب نزار عادل بو جابر رئيسا لبلدية العبادية وروجيه جورج كساب نائبا له، جهاد عفيف رئيسا لبلدية العربانية وميرنا صوايا نائبة له، طوني رزق الله رئيسا لبلدية الكنيسة وبسام نائبا له، سناء البنا رئيسة لبلدية الخريبة وعمر القاقون نائبا لها، جوزف منصور الأسمر رئيسا لبلدية قرطاضة وشعيا سليمان نائبا له، عصام شفيق هيكل رئيسا لبلدية جورة أرصون ونقولا جورج مسعد نائبا له، كريم سركيس رئيسا لبلدية الشبانية وعبدو توفيق مونس نائبا له، فيصل رفيق الاعور رئيسا لبلدية قرنايل ووسيم أديب نائبا له، الدكتور أمين لبوس رئيسا لبلدية ووليد ناصيف نائبا له، رواد الدنف رئيسا لبلدية بعلشميه وعدنان أبو فراج نائبا له، رواد نبيه الدنف رئيسا لبلدية بعلشميه وعدنان أبو فراج نائبا له. (الوكالة الوطنية)