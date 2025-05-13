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لبنان

انتخاب رؤساء بلديات قضاء بعبدا ونوابهم في مكتب محافظ جبل لبنان في السرايا

Lebanon 24
13-05-2025 | 11:40
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عقد مجلس بلدية بعبدا اللويزة المنتخب، بدعوة من محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، اجتماعا، صباح اليوم، في مكتبه في سرايا بعبدا لانتخاب رئيس البلدية ونائبه.
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بعد افتتاح الجلسة والتأكد من قانونية انعقادها، تمت عملية الانتخاب وفق الأصول المرعية الإجراء، وانتخب بالاجماع هنري ميشال حلو رئيسا لبلدية بعبدا اللويزة وابراهيم فيكتور فياض نائبا له.

وهنأ المكاوي المجلس البلدي الجديد، متمنيا له "التوفيق في مهامهم لخدمة بعبدا اللويزة وأهلها"، مؤكدا "الأهمية القصوى للتعاون البناء بين المجلس والسلطات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة".

وعن بلدة فالوغا الخلوات، انتخب جوزف بيار أبو جودة رئيسا للبلدية وفراس الحلبي نائبا له.

وعن زبدين، انتخب بيار بعقليني رئيسا للبلدية وفيصل سري الدين نائبا له.

أما عن القصيبة فانتخب جورج نعمة الله سلوم رئيسا للبلدية ومارون سمعان زيدان نائبا له.

وعن بلدة الهلالية، انتخب وليد ابو شقرا رئيسا للبلدية وسامر بورافع نائبا له.

كما انتخب نزار عادل بو جابر رئيسا لبلدية العبادية وروجيه جورج كساب نائبا له، جهاد عفيف رزق الله رئيسا لبلدية العربانية وميرنا صوايا نائبة له، طوني رزق الله رئيسا لبلدية الكنيسة وبسام الأسمر نائبا له، سناء البنا رئيسة لبلدية الخريبة وعمر القاقون نائبا لها، جوزف منصور الأسمر رئيسا لبلدية قرطاضة وشعيا سليمان نائبا له، عصام شفيق هيكل رئيسا لبلدية جورة أرصون ونقولا جورج مسعد نائبا له، كريم سركيس رئيسا لبلدية الشبانية وعبدو توفيق مونس نائبا له، فيصل رفيق الاعور رئيسا لبلدية قرنايل ووسيم أديب هلال نائبا له، الدكتور أمين لبوس رئيسا لبلدية حمانا ووليد ناصيف نائبا له، رواد نبيه الدنف رئيسا لبلدية بعلشميه وعدنان أبو فراج  نائبا له، رواد نبيه الدنف رئيسا لبلدية بعلشميه وعدنان أبو فراج  نائبا له. (الوكالة الوطنية)
 
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