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لبنان
عن "حزب الله" ولبنان... هذا ما أعلنه ترامب!
Lebanon 24
13-05-2025
|
12:38
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ذكر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب لبنان
و"
حزب الله
" في كلمته خلال منتدى
الاستثمار السعودي
الأميركي، وذلك ضمن جولته في
الشرق الأوسط
.
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وأعلن
ترامب
أنّ "حزب الله نهب
الدولة اللبنانية
وجلب البؤس إلى
لبنان
".
واشار إلى أنّ "ما حصل في لبنان أمر فظيع ولبنان ضحية لحزب الله وإيران".
واعتبر أن "
بيروت
كانت "
باريس
الشرق الأوسط" قبل التدخل
الإيراني
"، موضحًا أنّه "على
إيران
أن تبني دولتها بدلا من دعم الميليشيات".
وأكّد أنّه مستعد لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام وتخطي العقبات واستحداث مستقبل مزدهر.
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