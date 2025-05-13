عن "حزب الله" ولبنان... هذا ما أعلنه ترامب!

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وأعلن أنّ "حزب الله نهب وجلب البؤس إلى ".واشار إلى أنّ "ما حصل في لبنان أمر فظيع ولبنان ضحية لحزب الله وإيران".واعتبر أن " كانت " الشرق الأوسط" قبل التدخل "، موضحًا أنّه "على أن تبني دولتها بدلا من دعم الميليشيات".وأكّد أنّه مستعد لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام وتخطي العقبات واستحداث مستقبل مزدهر.