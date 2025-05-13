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لبنان

مساءً... استهداف "رابيد" على طريق شقرا في الجنوب

Lebanon 24
13-05-2025 | 13:19
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استهدف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، سيارة رابيد على طريق شقرا – جنوب لبنان، وبحسب المعلومات، نجا السائق من الاستهداف، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
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